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種族歧視、警察暴力 美國大選非裔投票空前踴躍

編譯林育正／綜合26日電
今年總統大選，非洲裔人士投票踴躍；對許多人來說，今年是人生最重要的一次投票。圖為馬里蘭州非裔為提前投票，大排長龍。(路透)
今年總統大選，非洲裔人士投票踴躍；對許多人來說，今年是人生最重要的一次投票。圖為馬里蘭州非裔為提前投票，大排長龍。(路透)

今年總統大選，非洲裔人士投票相當踴躍；有人對系統性種族歧視感到不滿，也有人對能否延續歐記健保感到擔憂，並且不滿川普總統；對許多人來說，今年是人生最重要的一次投票。

非裔民眾今年在全國多個地區的投票率都優於上次總統大選，根據提供民主黨分析資料的數據公司Catalist，以喬治亞州為例，截至周一已有60萬1000名非裔選民投票，遠超過四年前同期的28萬6240人。

51歲的選民理查茲(Dave Richards)就說：「2008年投歐巴馬是為改革與歷史，但今年的投票是拯救美國。」他對於種族不公和對非裔選民的壓迫感到憂心，「種族分裂仍持續上演，我們需要一位全民的領導者，而不只是為他的支持者服務。」

非裔選民表示對種族不公和警察暴力感到憂心，做為人的價值，遭到不願譴責白人至上主義者的川普總統貶低；他們害怕最高法院廢除歐記健保。佛洛伊德(George Floyd)和布倫娜．泰勒(Breonna Taylor)在警察手下失去生命，更引發非裔的怒火。川普處理新冠肺炎疫情失當，也衝擊非裔民眾。

根據蓋洛普(Gallup)今夏民調，有87%的非裔民眾認為川普作為總統，表現失職。

近期更出現郵局員工將選票丟棄，和川普總統不信任通訊投票的新聞，因此許多非裔民眾決定即使須早起，甚至等上好幾個小時，也要親自投下神聖一票。

此外，川普總統現在更得不到非裔選民信任。堪薩斯州65歲的選民格林(Keith Green)就說：「我們的總統一天到晚撒謊，還是個種族主義者。」

儘管川普聲稱他是自前總統林肯後，為非裔族群貢獻最多的總統，包括降低失業率，刑事司法系統改革和增加非裔學院合大學補助等，但民眾卻不買帳。

61歲的威爾金斯(Wilburn Wilkins)表示：「健康保險、居住正義、獲得房貸的公平機會、赤貧、環境和司法改革，以及改善警察執法等等，都是這次選舉格外重要的原因。」

今年總統大選，非洲裔人士投票踴躍；對許多人來說，今年是人生最重要的一次投票。圖為...
今年總統大選，非洲裔人士投票踴躍；對許多人來說，今年是人生最重要的一次投票。圖為華府一非裔母親帶領孩子呼籲民眾投票。(路透)

非裔 川普 通訊投票

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