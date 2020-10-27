反擊美售台3武器 中喊制裁波音防務等3美企

國務院21日批准售台三項武器，其中包括增程型距外陸攻飛彈。(圖：取自美國海軍網頁)

中國 外交部發言人趙立堅26日宣布，將對參與美對台軍售的洛克希德·馬丁、波音防務、雷神等美國 企業，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國有關個人與實體，實施制裁。不過，他並未說明具體制裁措施。

據中國外交部官網，趙立堅表示，中方多次指出，美方向台灣出售武器裝備，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益。中方對此強烈反對，予以強烈譴責。

趙立堅稱，實施制裁是中方維護國家利益，採取的必要措施。他還敦促美方恪守「一個中國」原則的承諾和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫，並指將繼續採取必要措施，捍衛國家主權和安全利益。

官方「環球網」指出，北京 此舉是對美國21日宣布的對台三項總價約18億美元軍售的回應。軍售內容包括增程型距外陸攻飛彈(SLAM-ER)、遠程精準火力打擊系統(HIMARS)與F-16新式偵照莢艙等。

北京制裁名單中的洛克希德·馬丁已是今年第二次被北京列入制裁，雷神也不是第一次被北京列入，外界關注的波音公司並沒有登榜，波音防務是波音下轄五大公司之一，負責軍用航空和武器研發工作。

目前，洛克希德·馬丁、波音防務、雷神和中國沒有直接業務往來，北京要如何實施制裁？「環球時報」引述軍事專家宋忠平表示，制裁的具體措施還待觀察。但波音和中國業務往來較多，選擇對其子公司波音防務制裁，是因母公司和子公司、民用和軍用飛機間都存在關聯業務，受到影響可能會最明顯，而對洛克希德·馬丁和雷神而言，雖沒有直接業務，但會有一些關聯公司與中國開展業務合作，因此也會受到影響。

除了這三家被點名的美國企業，制裁範圍還包括沒有對外公開的美國有關個人和實體，分析認為可能會包括比如同意對台售武的共和黨參議員魯比歐等。

中國外交學院教授李海東稱，北京一次性宣布制裁三家美國企業以及有關個人和實體，這種力度是罕見的，也是對美政策的一個重大變化。