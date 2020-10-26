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參院今天表決 共和黨排除障礙 巴瑞特任大法官篤定過關

編譯陳韻涵╱綜合25日電
參院25日結束程序辯論，預定26日全院表決通過任命大法官巴瑞特。(美聯社)
參院25日結束程序辯論，預定26日全院表決通過任命大法官巴瑞特。(美聯社)

參院25日以51票比48票通過最高法院大法官被提名巴瑞特(Amy Coney Barrett)的程序表決，終結冗長辯論，逕付全院表決，確立26日舉行最後任命投票，認可川普總統提名的第三位大法官；此舉凸顯共和黨在大選倒數之際，無視民主黨反對與阻撓，送巴瑞特進最高法院的決心。

大多數共和黨聯邦參議員齊心支持保守派的巴瑞特，預期此案穩過無疑；參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說：「參院在做對的事。」

民主黨參議員原本打算以拖待變，堅持應讓下屆總統任命大法官，替補病逝的金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)。

共和黨樂見有機會確認川普提名的第三名大法官，將最高法院未來幾年的方向轉為保守派占多數的局面。

巴瑞特的進入最高法院，將高院裁決帶入新方向，未來的爭議焦點議題包括墮胎、同性婚姻，以及馬上就到的下月10日聽審的「可負擔健保」(ACA，俗稱歐記健保)。

25日投票為程序性的終止兩黨對提名任命30小時辯論，48名投反對票的參議員包括當天出席的所有民主黨人，以及兩名共和黨人，分別是莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)和蘇珊‧柯林斯(Susan Collins，緬因州)；民主黨副總統候選人、加州參議員賀錦麗在密西根造勢而未出席。

穆考斯基自述不喜歡倉促投票，但支持川普提名巴瑞特。她說：「儘管我反對帶領我們到此的程序，但我不反對她」，表態終將在26日正式表決中投下支持票。

副總統潘斯通常會在最終表決中扮演要角，但他的一名幕僚確診染疫後，不清楚他是否出席。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，川普政府在新冠病毒威脅下，力促巴瑞特進入最高法院，凸顯「共和黨願意忽略疫情威脅，只為加速提名進程」。

穆考斯基表態最後會投票後，唯一反對巴瑞特的共和黨人僅剩柯林斯，她在緬因州面臨艱鉅連任選戰，她曾表示不會在如此接近大選時，認可大法官提名。

48歲的巴瑞特在參院司法委員會舉行的聽證會中，成功塑造中立仲裁者形象，但她過去對墮胎和「歐記健保」的判例讓自由派人士深感不安。

參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)24日受訪時說：「她是虔誠的保守女性，強烈支持生命但她不會讓大眾適用『艾美法律』。」

麥康諾在川普就任之初，就改變議事規則，100名參議員只須過半數即可確認提名人選，之前大法官提名案必須達到或超過60票門檻；巴瑞特26日的最終提名表決，預料會以53比47票的優勢過關。

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