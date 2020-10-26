WSJ：美中貿易戰 製造業未蒙其利

川普發動對中國貿易戰，旨在把製造業工作帶回美國，重塑美國製造業，目標卻未實現。圖為江蘇常州一家鐵路設備生產廠內，工人正在生產線上操作。(美聯社)

川普 總統挑起對中國 挑起貿易戰，試圖改變全球兩大經濟體之間的不公平貿易關係，卻未兌現承諾；陷入僵局的貿易戰不僅未壯大美國 製造業，中國經濟反而觸底反彈。

「華爾街日報」25日報導，貿易戰本是川普外交政策的核心，但在他拚連任之際，卻無太多可炫耀的成果。

川普矢言削減對中國的貿易赤字，向中國貨課重稅，但8月赤字卻逾670億元，為14年來的單月新高；他希望中國買更多美國貨卻未實現，而美企真正在乎的大結構問題，川普也一籌莫展。

這波赤字攀升與美中關係較無干係，而是與新冠肺炎疫情隨著國家封鎖避疫而跳水。

這對將削減對中貿易赤字作為政策核心的川普而言，十分尷尬；專家表示，疫情並非經濟萎靡的要素，疫情前的赤字早就比川普就任之初還大。中國海關數據顯示，貿易儘管受疫情波及，中國9月對美國的順差仍有310億元。

貿易戰起初重傷了美國農民，大豆產銷直到最近才見起色。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)貿易專家雷恩奇(William Reinsch)說：「關稅對美國造成連帶傷害，且未獲預期效果。」

貿易戰的另一項目標是重塑美國製造業，這也沒有兌現；製造業的就業成長在2018年7月減緩，生產則在同年底達高峰。

川普政府表示，目前仍在中國商品方面維持每年3700億元的關稅，終將結束美中不平等的貿易關係，重建美國製造業基礎。

美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)說，關稅「將有利把製造業帶回國」；他表示，2016年11月到今年3月關廠避疫前，創造了40萬個製造業職缺；然而，75%的製造業新工作早在前年7月出現，製造業成長在年初疫情衝擊前已停滯，3月疫情升溫後，工廠關閉四到六個月。