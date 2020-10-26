面對內外壓力挑戰 中共五中全會開幕 制訂十四五規畫

為期四天的中共19屆五中全會26日起在北京舉行，會議將審議通過中共中央關於十四五規畫和2035年遠景目標的建議。(美聯社)

中共 19屆五中全會26日至29日在北京舉行，會議將審議通過中共中央關於制定第14個個五年規畫和2035年遠景目標的建議。中共高層此前拍板的「雙循環」發展模式，將成為「十四五規畫」核心理念。中共中央黨校前副校長李君如25日指出，經濟布局以「內循環」為主體、「內外循環」（雙循環）相互促進新發展格局，是根據「百年未有之大變局」和「中華民族偉大復興」需要所制定。

今次五中全會召開內外背景複雜。在中國 內部，新冠肺炎疫情 大致穩定，但誰也不敢打包票疫情絕不會捲土重來；其次，受疫情重創的經濟雖在復甦，尚未恢復元氣。外在壓力更顯著，包括中美對抗、美大選變數、台美關係、兩岸關係和香港問題等，都將影響中共對未來政策規畫布局。

五中全會主要議程為審議中共中央關於制定十四五規畫和2035年遠景目標的建議。五中全會審議通過該建議後，中國國務院將根據這份建議起草相關文件，並由明年全國人大會議通過，成為政府政策。

李君如指出，中共19大提出分兩個15年的目標實現現代化，由此來看，「十四五規畫」即為實現現代化的第一個五年規畫。因此，這次全會將通過的規畫建議，意義非同尋常。這個五年規畫制定得好不好、執行得好不好、能不能如期甚至超額完成，關係到後面25年現代化。這30年的第一個五年怎麼走，就看今天。

至於「2035年遠景目標」，他表示，遠景目標一般是在特殊時期、一個大的歷史時期去研究。這次全會要在全面建成小康社會基礎上，轉向開啟現代化新進程，就需要在制定五年規畫時，也制定「2035年遠景目標」，把五年發展規畫放到15年中通盤考慮，15年規畫又以五年規畫為基礎來提出遠景目標。

為了替五中全會造勢和營造氣氛，中國官媒人民日報、新華社等25日紛推出評論員文章，大篇幅地宣傳中共「十三五」的成就 。