中共再談「習思想」 被指為2022年後習近平續掌權鋪路

中共19屆五中全會不只要制定「十四五」規畫和2035年遠景規畫，還會在政治層面進一步鞏固習近平政權，為他在2022年中共20大後繼續獨攬大權鋪路。(歐新社)

中共 在19屆五中全會召開前夕，再次大談特談中共總書記習近平 的「治國理政」方針，令外界懷疑習近平意圖通過進一步掌控意識形態來達到其個人政治野心，為他在2022年中共20大之後繼續獨攬大權提供依據。

分析人士對「美國之音」表示，26日至29日在北京召開的中共19屆五中全會，不只是要制定「十四五」規畫和2035年遠景規畫，還會在政治層面進一步鞏固習近平政權，為他在2022年中共20大後繼續獨攬大權鋪路。

官方新華社22日在「學習進行時」中指出，《習近平談治國理政》第三卷是全面系統反映習近平新時代中國 特色社會主義思想的權威著作，「對於推動廣大黨員、幹部和群眾學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想具有重要意義」。一些基層部門也在組織學習這篇著作。

中共自2017年19大通過修改黨章，將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章後，「習近平思想」便成為與毛澤東思想、鄧小平理論並列的第三個以領導人名字命名的中共指導思想，並在中國大力宣揚，使「習近平思想」達到無所不在的程度。

中共教育部今年7月進一步宣布，9月起，在北大、清華等37所重點大學開設「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課，將「習近平思想」列為中國重點大學必修課。

分析人士指出，這一做法，反映出習近平緊抓全國意識形態，以鞏固其個人地位直追已故中共領袖毛澤東的政治野心。

分析人士估計，習近平在2022年中共20大前，會大力集權，通過「習家軍」完成人事布局，並以中共中央書記處書記丁薛祥、國務院副總理劉鶴、國家發改委主任何立峰和中組部部長陳希四大心腹為核心。

彭博社指出，中共19屆五中全會將起草一個到2035年的藍圖，這可能是現年67歲的習近平會繼續掌權期限的最新暗示。習近平到2022年以後仍謀求第三個五年任期繼續掌權極為重要。一旦「習近平思想」確立，習近平將被提升到與毛澤東一樣的政治地位，更令外界難以懷疑他的指令。