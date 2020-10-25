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投票系統安全？網路安全局：保證不會遭外國勢力干預

編譯林育正／綜合24日電
聯邦網路安全局24日強調這次大選的選舉系統安全無憂，無須擔心外國干涉。圖為克里夫蘭市選民在投票。(美聯社)
聯邦網路安全局24日強調這次大選的選舉系統安全無憂，無須擔心外國干涉。圖為克里夫蘭市選民在投票。(美聯社)

本月日前川普總統在推特上表示，今年將是美國史上「最腐敗」的選舉；但國安部網路安全與設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA)局長克瑞布斯(Christopher Krebs)保證，這次選舉並未如四年前遭到外國勢力干預。

克瑞布斯說：「我非常有信心表示，你們的選票是安全的。州和地方選務委員每天忙到沒日沒夜，確保投票是公正安全的。」他也警告有心人士，千萬別嘗試「散播謠言」危及選舉正當性。

CISA於2018年成立隸屬於國安部，不過目前單位對選舉的立場，與川普相左。國安部代理副部長古奇內利(Ken Cuccinelli)表示，目前並未出現境外勢力干預選舉的狀況；CISA也派遣顧問至全國各郡協助投票。

儘管如此，本次仍有選民收到伊朗幕後主使的威脅信，選舉安全仍讓人擔憂。過去負責反恐任務的國安部前助理副部長瓦瑞克(Tom Warrick)說：「與2016年相比，今年的防範確實有進步，但外界攻擊手段也提升。我不確定大家是否能帶著自信，順利完成投票。」

CISA受外界的關注度較低，不只與政府單位合作，也與私人公司配合提供投票工具器材，解決網路安全問題和其他威脅，同時從鄰近華府的總部監控投票流程。

科羅拉多州務卿的資訊主管提蒙斯(Trevor Timmons)就說：「他們是促進投票順利進行的夥伴，我對他們保護民主的方式感到印象深刻。」

非營利組織網絡就緒研究所(Cyber Readiness Institute)主任柯爾絲頓‧托特(Kiersten Todt)說：「他們的職責確實非常重要。」

尤其是川普總統曾提到，若選舉過程有瑕疵或是受新冠疫情影響延誤，他有可能不承認敗選；因此這次選務的公正性格外重要。

而地方官員也逐漸接納國安部的協助，西維吉尼亞州州務卿華納(Mac Warner)就說：「我們逐漸將國安部視為夥伴而不是扯後腿的。」

國安部所屬的網路與基礎設施安全部門主任克瑞布斯24日表示，今年選民選票的投票系統...
國安部所屬的網路與基礎設施安全部門主任克瑞布斯24日表示，今年選民選票的投票系統安全無虞。(美聯社)

投票 川普 西維吉尼亞州

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