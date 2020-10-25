各企業鼓勵投票 給員工有薪假、漢堡店請吃薯條

紐約州啟動為期九天的大選提前投票站，24日首日投票人潮大排長龍，很多華人選民一早就前往排隊投票。(美聯社)

今年全美數千家企業為了提高投票 率，紛紛給員工有薪假，並提供選民教育 工具，還舉辦說明選舉流程的互動講習會；有的公司甚至為當地選舉委員會或非營利拉票組織提供行銷與免費法律諮詢服務。

美國 銀行(Bank of America)今年給員工多達三小時的有薪假用來投票；酒商帝亞吉歐北美公司(Diageo North America)也宣布在11月3日投票日當天不開會；百思買(Best Buy)於投票日當天中午起開門營業；支付業者PayPal也給在投票所當志工的員工半天有薪假。

兩年前，來自PayPal、戶外用品品牌巴塔哥尼亞(Patagonia)、以及牛仔服飾製造商Levi Strauss的高級主管，發起無黨派的「投票時間到」(Time To Vote)運動，敦促企業鼓勵員工參與選舉，當時就有約400個成員參加；而最近數周，成員已暴增至超過1700個。

今年7月，波士頓(Boston)地區七家公司發起類似的「民主的一天」(A Day for Democracy)倡議，目前已吸引超過350家企業參加。

由非營利組織「Vote.org」贊助的「ElectionDay.org」網站上，已有超過800家公司承諾要給員工有薪假用來投票。

多數企業表示，此舉的目標不是要牽涉政治或支持特定候選人；許多高級主管說，他們是受到最近的動亂所刺激，這些動亂讓種族與性別歧視、經濟不平衡、氣候變遷等議題成為員工與顧客關注的焦點，而投票就是採取堅定立場的一種方式。

高盛(Goldman Sachs)日前也宣布，將首次提供最多半天有薪假，讓員工去投票。

花旗(Citi)和服飾零售商蓋璞集團(Gap Inc.)等公司過去都曾提供有薪投票假，今年更宣布可視需求提供更多有薪假時數，以及選民教育資源。

鑒於今年投票率可能打破紀錄，但由於受到新冠病毒疫情影響，可能會導致選民大排長龍，也需要實行更多安全措施，的確可能有必要給選民多一點時間。

此外，漢堡店Shake Shack也為提早投票的消費者免費供應薯條。

服飾品牌伯奇(Tory Burch)也設計「投票」(VOTE)字樣T恤，並將銷售所得捐給非營利拉票計畫「我是選民」(I Am A Voter)。