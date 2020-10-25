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機器人電話、社媒謠言…選前充斥假消息

編譯陳韻涵／綜合24日電
今年大選，全美上下都動員投票，也鼓勵投票。紐約市西語裔社區組織21義工普拉多(中)在社區發散鼓勵新移民與勞工投票的海報。(美聯社)
今年大選，全美上下都動員投票，也鼓勵投票。紐約市西語裔社區組織21義工普拉多(中)在社區發散鼓勵新移民與勞工投票的海報。(美聯社)

打從有選舉制度，狡詐手段和錯誤資訊就被用來恫嚇或誤導選民；但今年情況尤其嚴重，選務官員和投票倡議團體積極對抗錯誤資訊，以免影響選民投票意願。

維權組織「共同目標」(Common Cause)的「阻止網路壓制」(Stopping Cyber Suppression)計畫負責人利特伍德(Jesse Littlewood)表示，此次大選至少有5000起相關事件，錯誤資訊改變了我們的社會和選舉方式。

他表示，投票方式改變讓錯誤資訊漫天飛；今年受疫情影響，許多人使用通訊投票，造就新一波錯誤資訊潮。

電話那頭 稱通訊投票蒐個資

在密西根、賓州、俄亥俄、伊利諾及紐約等州，數萬名少數族裔選民接到電話，錯誤的宣稱通訊投票可能有危險。

電話另一頭傳來女性的聲音說：「通訊投票聽起來很棒，但你知道嗎？若你使用通訊投票，個資可能進入公共數據庫，為警方追查老舊搜索令所用，甚至被信用卡公司用來蒐集債務。」事後，兩名右翼人士渥荷(Jacob Wohl)和柏克曼(Jack Burkman)被控利用機器人電話恫嚇選民的重罪。

聯邦當局本周宣布，發現伊朗偽裝成極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)，透過電郵威脅數以千計佛州與阿拉斯加州民主黨選民，「必須在選舉日投給川普，否則我們會找你算帳」。

幕後黑手 來自俄羅斯、伊朗

選舉相關的錯誤資訊通常很難追蹤來源，但幕後黑手的計畫各不相同；部分人希望降低投票率，而俄羅斯和伊朗則是要打擊選民對選舉制度的信任。

社群媒體加快錯誤資訊散播，如川普總統經常擴大錯誤資訊的音量，如宣傳通訊投票不可信、選票遭棄置等。

另有多則臉書貼文稱，選民若在選票上做記號將視同廢票；但這在部分州並非事實，北卡州就沒有這項規定。

錯誤資訊 亂教遮閉信封條碼

誤導選民的資訊千百種，佛州棕櫚灘提前投票站日前發現選民收到假的民主黨投票，人選為共和黨候選人。

其他錯誤資訊還有不同天投票，分流防疫，以及有人可上網更改他人投票意願等。

德州的謠言指出，通訊投票的信封可能透露政黨傾向等個資，讓許多選民試圖遮閉信封上的條碼；德州選務官員警告，這樣恐導致選票無效。

今年大選，全美上下都動員投票，也鼓勵投票。郵寄投票是最受歡迎的投票方式。(美聯社...
今年大選，全美上下都動員投票，也鼓勵投票。郵寄投票是最受歡迎的投票方式。(美聯社)

通訊投票 伊朗 個資

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