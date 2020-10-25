疫情下現場投票 CDC建議戴口罩、自備筆
在新冠疫情大流行下舉行大選，其安全性令不少人感到關注；聯邦疾病防治中心(CDC)警告，投票站仍有成為「群眾聚集活動」散播病毒的潛在風險，因此應該改善及加強防病毒散播措施，選民投票時也應戴上口罩，甚至自備用筆。
距11月3日大選日僅剩九天，許多州及市政府已經採取安全措施，保護選民及選舉工作人員避免受感染；而CDC則是根據9月份向德拉瓦州522名選舉工作人員調查後，總結出的最新建議。德拉瓦州是提前投票的州之一。
CDC早在6月發布的指引中提出多項選舉安全措施，建議採取各種方式來盡量減少選民到投票站，包括缺席投票及延長投票時間。具體方面，在投票機之間設置障礙物、將投票機器隔開、在地上畫上標記，讓排隊等候投票的選民要互相保持最少六呎距離；指定單獨的入口和出口、選舉工作人員使用防護裝備(如口罩、遮面罩、手套和防護服)、容許生病的選民在票站路邊投票。
通告中說，「為確保生病的選民能夠投票，同時保持票站工作人員和選民的安全，最大程度地減少病毒傳播就至關重要。」
CDC的調查發現，儘管大多數工作人員及選民都戴了口罩，但並不是完全正確地使用來掩蓋口鼻，尤其是有相當大比例的選民不正確使用口罩。因此有必要進一步向選民傳達正確使用口罩的訊息。
CDC還向選民提供了一系列保護措施，例如在非高峰時間(例如上午)投票；提前填寫所有需要的登記表，並在家中查看選票樣本，以減少在投票站花費時間；帶上自己的黑色墨水筆或手寫筆，代替手指在投票機的觸碰屏上使用。
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