疫情下現場投票 CDC建議戴口罩、自備筆

戴著口罩的伊利諾州選民23日展開提早投票。CDC強烈建議親自投票一定要戴口罩，排隊保持社交距離，同時自備用筆。(美聯社) By Nam Y. Huh, STAFF, Nh, Caption Writer and Shill|file|filed|10/23/2020 10:00:48 Pm, EDITOR People wear masks as they wait in line during early voting at Park Ridge City Hall in Park Ridge, Ill., Friday, Oct. 23, 2020. The US early voting total in 2020 has already exceeded the number of early votes cast in 2016 and there are still 11 more days to go until Election Day. (AP Photo/Nam Y. Huh) The Associated Press 10/23/20 18:01

在新冠疫情大流行下舉行大選，其安全性令不少人感到關注；聯邦疾病防治中心(CDC )警告，投票 站仍有成為「群眾聚集活動」散播病毒的潛在風險，因此應該改善及加強防病毒散播措施，選民投票時也應戴上口罩，甚至自備用筆。

距11月3日大選日僅剩九天，許多州及市政府已經採取安全措施，保護選民及選舉工作人員避免受感染；而CDC則是根據9月份向德拉瓦州 522名選舉工作人員調查後，總結出的最新建議。德拉瓦州是提前投票的州之一。

CDC早在6月發布的指引中提出多項選舉安全措施，建議採取各種方式來盡量減少選民到投票站，包括缺席投票及延長投票時間。具體方面，在投票機之間設置障礙物、將投票機器隔開、在地上畫上標記，讓排隊等候投票的選民要互相保持最少六呎距離；指定單獨的入口和出口、選舉工作人員使用防護裝備(如口罩、遮面罩、手套和防護服)、容許生病的選民在票站路邊投票。

通告中說，「為確保生病的選民能夠投票，同時保持票站工作人員和選民的安全，最大程度地減少病毒傳播就至關重要。」

CDC的調查發現，儘管大多數工作人員及選民都戴了口罩，但並不是完全正確地使用來掩蓋口鼻，尤其是有相當大比例的選民不正確使用口罩。因此有必要進一步向選民傳達正確使用口罩的訊息。

CDC還向選民提供了一系列保護措施，例如在非高峰時間(例如上午)投票；提前填寫所有需要的登記表，並在家中查看選票樣本，以減少在投票站花費時間；帶上自己的黑色墨水筆或手寫筆，代替手指在投票機的觸碰屏上使用。