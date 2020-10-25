穆考斯基表態相挺 巴瑞特篤定出任大法官

共和黨籍聯邦參議員穆考斯基24日表態支持巴瑞特出任大法官。(路透)

川普總統提名 的最高法院大法官人選艾咪‧巴瑞特 (Amy Coney Barrett)24日獲得重要支持，共和黨籍的阿拉斯加州聯邦參議員麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)正式表態支持，巴瑞特毫無懸念可在26日獲得參院 確認，遞補已故大法官魯絲‧貝德‧金斯柏的遺缺。

穆考斯基在24日的聽證會上表示，儘管她反對在11月3日總統大選之前推進大法官提名程序，但她明確支持巴瑞特，「雖然我反對有關進程，但我並不反對她(巴瑞特)。」而她的表態，勢令最高法院在未來幾年，保守派法官成為大多數；更有分析認為，萬一在大選出現爭議最終鬧上最高法院，也對川普有利。

在獲得國會參議員穆考斯基支持後，巴瑞特將篤定成為大法官。(美聯社)

儘管民主黨採取拖延戰術，但參院罕見的在周末舉行聽證會，加快確認程序。預計民主黨在26日參院正式投票時，會製造種種程序障礙，包括對眾院通過的新冠疫情救援議案展開投票，但共和黨已表明不會理會，肯定無法阻止巴瑞特成為大法官。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，他注意到整個提名程序充滿政治積怨，儘管辯論很激烈，但幾乎沒有涉及巴瑞特在資格方面的問題。

民主黨方面批評此一提名過程是「欺詐」，強調應該在大選之後才提名大法官。少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)警告，共和黨人唯一能消除其行動污點的做法，就是撤回對巴瑞特的提名，直到大選結束。

參院共和黨籍司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)承認提名程序充滿黨派之爭，但聲言若是參院未能確認巴瑞特，他會感到非常內疚及不安。

在川普任內，麥康諾改變了參院議事規則，參院100名參議員只須過半數，即可確認提名人選，而不是過去必須達到或超過60票的門檻。由於共和黨在參議院以53對47占多數，巴瑞特的任命案幾乎可以確定過關。