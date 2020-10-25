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歐凱秀拚連任 國會眾議員選舉 史上第二最燒錢

編譯盧炯燊／綜合24日電
國會眾議員歐凱秀-柯提茲，競選資金充裕，正在紐約市打一場昂貴的連任選戰。(路透)
國會眾議員歐凱秀-柯提茲，競選資金充裕，正在紐約市打一場昂貴的連任選戰。(路透)

民主黨籍的紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)爭取在11月連任，挑戰她的是共和黨的卡明斯(John Cummings)，兩人這場選舉，是美國歷來第二最燒錢的國會眾議員選舉。

到目前為止，30歲的歐凱秀已籌集了1730萬元競選資金，大部分來自小額捐助者；她的明星魅力、進取的政策以及龐大的社交媒體影響力，都成為她的吸金力量。

至於挑戰者卡明斯（John Cummings），是一位60歲的前中學老師，也是紐約警察局的前官員，這是他首次參選，至今共籌得960萬元競選經費，這個金額除歐凱秀外，已超過任何一位現任的國會眾議員。

其實在過去三個月的籌款報告期中，卡明斯所籌款項為550萬元，比歐凱秀的400萬元還要多，直至近期，歐凱秀才籌款飆升、後來居上。

共和黨策略家多赫蒂（Tom Doherty）表示，有75%捐款給卡明斯的人，根本對他一無所知，捐款給他，只是因為支持挑戰他們所不滿的歐凱秀。

這亦反映出，在聚光燈下的政治選舉，有很多只是根據自己偏愛的政治意識而支持某一個候選人，但對他的實際情況根本不了解。

歐凱秀是在2018年6月舉行的國會眾議員期中選舉黨內初選中，擊敗已連任十屆、被認為是眾議院民主黨領袖最強力競爭者的克勞利(Joe Crowley)，給民主黨政壇投下震撼彈。

當時28歲的歐凱秀不但須成為國會歷來最年輕的女性眾議員，也是歷來最年輕的國會議員，更成為左派旗手之一。儘管她一直擁有高支持率，且很難被擊敗，但也不惜與卡明斯展開一場最昂貴的燒錢選戰。

歐凱秀 眾議員 民主黨

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