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蘇丹與以色列建交 川普指示移出「恐怖主義國家名單」

編譯盧炯燊／綜合23日電
白宮宣布在美斡旋之後，蘇丹與以色列建交。川普總統在橢圓形辦公室與兩國領導人通話。(美聯社)
白宮宣布在美斡旋之後，蘇丹與以色列建交。川普總統在橢圓形辦公室與兩國領導人通話。(美聯社)

距離總統大選投票僅10天，川普總統23日再打外交牌，在白宮宣布因美國的斡旋，蘇丹與以色列實現關係正常化；這是繼阿拉伯聯合大公國及巴林之後，第三個與以色列建交的阿拉伯國家。

在消息公布前，白宮宣布蘇丹已為1998年的恐怖攻擊，向美國受害人及家庭支付了3.35億元賠償，款項已存入代管帳戶。

蘇丹一直被認為長期支持凱達組織，1998年凱達組織犯下美國駐肯亞和坦桑尼亞大使館爆炸案，導致224人死亡、至少4500人受傷，當時凱達組織領袖賓拉丹(Osama bin Laden)正藏身在蘇丹。

川普表示會通知國會，計畫把蘇丹從美國的恐怖主義國家名單中刪除。他同時透露，最少有另外五個阿拉伯國家願意與以色列達成這個統稱為「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)的和平協議。

蘇丹總理哈姆杜克(Abdalla Hamdok)、過渡委員會主席布爾漢(Abdel Fattah al-Burhan)已與以色列總理內唐亞胡及川普通了三方電話。

在離大選日還只餘下11天之際，川普再次促成阿拉伯國家與以色列關係正常化，是他的外交政策成就。他也再次利用這個機會向伊朗遞出橄欖枝，強調只要放棄核武器，他樂於幫助伊朗重回正軌。

以色列陸續與多個阿拉伯國家關係正常化，除了顛覆阿拉伯傳統戰略，即在巴勒斯坦獨立建國前，不會與以色列實現關係正常化。此外也孤立了它們的共同的敵人︰伊朗。

對於蘇丹與以色列關係正常化，巴勒斯坦人抨擊是背叛。

在美國取消蘇丹在支持恐怖主義國家名單內之後，蘇丹將會獲得國際貸款和援助，以振興飽受打擊的經濟及向民主過渡。

然而，並不是每個蘇丹人都對承認以色列感到滿意，認為這不應是政府所為，一些伊斯蘭政客準備舉行示威遊行；但也有人表示，與以色列關係正常是值得的，因為換得美國在支持恐怖主義名單刪除了蘇丹。

以色列 美國 川普

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