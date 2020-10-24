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專家：若川普這次再勝 民調這一行就玩完了

記者胡玉立／綜合報導
民調可信嗎？根據多家民調預測，川普目前落後；2016年的民調也多預測川普不會贏得大選，但結果相反。(Getty Images)
民調可信嗎？根據多家民調預測，川普目前落後；2016年的民調也多預測川普不會贏得大選，但結果相反。(Getty Images)

四年前的總統大選，民調落後的川普踢翻預測當選，讓絕大多數民調專家目瞪口呆；如今，尋求連任的川普總統民調落後民主黨對手白登，知名共和黨選舉民調專家朗特茲(Frank Luntz)表示，如果2020年大選結果再次推翻民調預測，社會大眾必將失去對民調的信心和信任，「這一行就玩完了」。

最近的民意調查顯示，民主黨總統候選人白登在部分民調中以兩位數差距，於全國領先川普，且在大多數戰場州均佔領先地位。就連在喬治亞州和德州這兩個過去通常由共和黨候選人拿下的州，白登也和川普匹敵競爭。

四年前，幾乎所有民調都預測前國務卿喜萊莉．柯林頓勝選，結果卻被川普大翻盤，他以304-227張選舉人票贏得總統大位。但川普確實輸了普選票。

福斯主播拜爾（Bret Baier）22日在總統辯論會前詢問朗特茲：如果民調業再次出錯，對民意調查者會造成什麼後果。

朗特茲坦言，「身在這一行，我很不願意承認這一點，但還是得說，公眾將對民調失去信心、失去信任。現在最大的問題就是信任不足。民調專家在2016年表現不佳。如果評估認為白登會領先川普5至6個百分點，川普卻讓人大感驚奇，我這一行就完了。」

包括紐約時報和538民調(FiveThirtyEight)在內的許多大選預測，都認為2016年柯林頓在11月贏得大選機率逾七成。2016年10月21日紐時甚至預測柯林頓當選機率高達93％。那年大選前夕，RealClearPolitics民調指數顯示，柯林頓在全國領先川普3.2個百分點；最後，柯林頓以高出2.1個百分點拿下普選票。

根據RealClearPolitics民意調查指數，白登目前在關鍵戰場州領先川普4.1個百分點。

民調可信嗎？根據多家民調預測，白登目前領先；2016年的民調也多預測柯林頓會贏得...
民調可信嗎？根據多家民調預測，白登目前領先；2016年的民調也多預測柯林頓會贏得大選，但結果相反。(Getty Images)

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