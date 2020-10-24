選後靠法律戰定天下？ 白登、川普各組律師大軍

「律師挺川普」組織，由川普私人律師朱利安尼領軍。(美聯社)

11月3日大選日的投票 結束，並不等於選戰終了，入主白宮之爭極大可能不是由投票箱決定，而是在法庭上見真章；川普 與白登的競選團隊已開始組織強大的律師大軍來應付可能出現的法律戰。

共和、民主兩黨的律師團隊，早已就通信投票的截止日期以及新冠疫情所帶來的種種問題、在全國各地的法院對壘。在川普一直對11月3日大選的合法性表示懷疑的同時，雙方已經建立了龐大的法律團隊，為投票後的種種爭端作好準備。

共和黨 全國委員會首席法律顧問瑞默(Justin Riemer)表示，他們已做了一年多的準備，為重新點票、選舉日運作及訴訟等，制定種種策略。

民主黨方面，白登競選團隊的選舉保護計畫，包括一個有數百名律師組成的全國性訴訟團隊，其中包括柯林頓、歐巴馬時代的司法部官員。

雙方都是汲取了2000年大選的經驗，當時由最高法院最終裁定共和黨布希當選總統；而今年，川普愈來愈質疑通信投票的合法性，一旦落敗時藉此提出訴訟推翻選舉結果，他的律師團隊為在最高法院對決做好準備的同時，川普提名巴瑞特並盡快成為最高法院大法官，顯然也是為此鋪路。

除了這些幕前人物外，共和黨的幕後法律團隊也非常可觀；瑞默透露，有成千上萬的義務律師準備在選舉日提供協助，包括在票站監察及應對其他問題。一個名為「律師挺川普」(Lawyers for Trump)的組織，由德州總檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)及川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)領軍，招募退休律師及法律專業學生，在各州扮演重要角色。

民主黨方面，負責選民問題的律師團隊，是由Perkins Coie律師事務所的著名選舉律師埃里亞斯(Marc Elias)領軍，他在民主黨圈子中很著名，也因此成為共和黨的眼中釘。共和黨人一直指責埃里亞斯及民主黨，試圖利用新冠疫情來破壞選舉。