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票票計較！川營錄影控：賓州重複投票 檢方：拍攝恐觸法

編譯林梅婕／綜合23日電
川普競選團隊指控，賓州費城的「選票單接收箱」有人重複投遞選票。圖為加州一名男子投票。(Getty Images)
川普競選團隊指控，賓州費城的「選票單接收箱」有人重複投遞選票。圖為加州一名男子投票。(Getty Images)

川普競選團隊指控，賓州費城的「選票單接收箱」(dropbox)發生有人重複投遞選票的現象，而且還提供錄影畫面佐證；賓州民主黨籍總檢察長夏皮洛(Josh Shapiro)則表示，拍攝民眾投遞選票的行為很可能已經觸犯非法恐嚇罪。

該團隊向費城市政府申訴時已坦承錄影，而先前就曾要求禁止使用選票單接收箱，該團隊委任律師律師琳達‧柯恩斯(Linda Kerns)上周又再度重申，當地選務官員應停止使用無人看管的選票單接收箱。

柯恩斯指出，根據賓州法律除了殘疾人士，每人都只能為自己投遞選票；但競選團隊卻在10月14日當天發現，有兩到三名人士投遞多張選票，競選團隊也將畫面錄影。

賓州通過並落實使用接收箱收集選票的法案，為期尚未屆滿一年；目前使用接收箱的地區除了費城，還有其他幾個人口眾多的城市。

柯恩斯表示，重複投遞選票的行為是公然違反該州的選舉法，除非當地選務官員承諾立刻改善問題，否則該團隊不排除提告；柯恩斯也要求費城市政府提供14日當天選票單接收箱附近的監視錄影畫面，將當天投票人的選票先保留，直到調查結束才可計票。

市府律師費爾德(Benjamin Field)反駁柯恩斯的指控，聲稱在特殊情況下，選民確實有權可以委託第三方人士協助投遞選票。

費爾德也表示，市府已將申訴文件和相關資料交給地區檢察官辦公室，但負責選務的辦公室人員目前仍未對當天投遞的選票進行追蹤。

當地地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)以聲明表示，將對所有涉及違反選舉權益、恐嚇或騷擾的行為進行調查；但夏皮洛警告，拍攝他人投遞選票的過程恐觸法。

賓州為今年總統大選的搖擺州之一，聯邦最高法院日前通過表決，同意賓州可將郵寄選票有效時間延至選後三天，造成該州桑莫塞郡(Somerset County)部分人士不滿，並於22日提出告訴。

川普競選團隊指控，賓州費城的「選票單接收箱」有人重複投遞選票。圖為堪薩斯選民提前...
川普競選團隊指控，賓州費城的「選票單接收箱」有人重複投遞選票。圖為堪薩斯選民提前投票。(美聯社)

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