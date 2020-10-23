中擬修「國防法」 增列「發展利益遭受威脅」時動員開戰

就在美國全面圍堵中國 之際，北京擬修改「國防法」，增列「發展利益遭受威脅」為動員開戰條件，同時擬增列太空 、電磁、網路空間等為重大安全防衛領域，引發國際社會關注。

中國現行國防法第八章「國防動員和戰爭狀態」第44條明定，「中華人 民共和國的主權、統一、領土完整和安全遭受威脅時，國家依照憲法和法律規定，進行全國總動員或者局部動員。」

中國人大網21日公布「中華人民共和國國防法(修訂草案)」全文，並進行法律草案徵求意見，徵求時間從21日至11月19日。

根據中國國防法修訂草案，現行國防法第44條擬修改為：「中華人民共和國的主權、統一、領土完整、安全和發展利益遭受威脅時，國家依照憲法和法律規定，進行全國總動員或者局部動員」。其中，「發展利益」是新增內容。

據央視報導，中國現行國防法共12章70條。此次修訂擬修改50條、增加六條、刪除三條。主要修法內容包含調整國家機構的國防職權，增加軍委主席負責制的內容，並增列太空、電磁、網路空間等為重大安全防衛領域。

中國13屆全國人民代表大會常務委員會第22次會議日前舉行第一次全體會議，審議了國務院、中央軍委關於提請審議「國防法修訂草案」的議案，國防部長魏鳳和作說明。

魏鳳和指出，國防法自1997年公布施行以來，對於建設和鞏固國防、推進國防和軍隊現代化發揮了重要作用。但「隨著世情國情黨情軍情發展變化，現行國防法已不能完全適應新時代國防和軍隊建設的新任務新要求，亟待修訂完善」。

他並稱，中國處於發展的重要戰略機遇期，面臨的安全威脅和挑戰更趨多元複雜，對全面提升國防能力提出新的更高要求，迫切需要對國防政策制度作出相應調整，為建設強大鞏固的現代國防，有效捍衛國家主權、安全、發展利益提供法律依據。

全國人大常委譚耀宗則認為，這次修訂並非針對個別國家或地區，只是維護中國自身利益，提升國家治理能力。