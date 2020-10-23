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中國慶台灣光復 汪洋：台獨若挾洋自重 台海必地動山搖

特派記者陳言喬／北京報導
台灣光復75周年如何紀念或慶祝，兩岸有不同做法，引發爭議。圖為台灣光復70周年在台北市中山堂舉行紀念大會，會場特別布置大幅開羅會議照片，強調開羅宣言與台灣光復的關聯性。(本報資料照片)
台灣光復75周年如何紀念或慶祝，兩岸有不同做法，引發爭議。圖為台灣光復70周年在台北市中山堂舉行紀念大會，會場特別布置大幅開羅會議照片，強調開羅宣言與台灣光復的關聯性。(本報資料照片)

中國22日舉行擴大慶祝台灣光復75周年學術座談會，出席的全國政協主席汪洋表示，中國會「仁至義盡」努力做到兩岸和平統一；中國不願見到台海開啟戰端，但如果台獨挾洋自重，台海必定地動山搖。

汪洋還以中國近來紀念抗美援朝(韓戰)為話題說，當年中國一窮二白，都敢與以美國為首的聯合國軍交手，今天更不允許光復75年的台灣，再在外部勢力干涉下從中國分裂出去。

汪洋強調，「和平統一、一國兩制」是中國一貫方針，中國人歷來講求「和為貴」，但歷史上中國統一大多靠武力解決，造成兵戎相見、骨肉相殘的悲劇，如今誰也不願看到這種悲劇重演，但凡有一線和平統一的可能，中國都會「仁至義盡」努力做到；中國不願見到台海開啟戰端，但台獨如果挾洋自重，台海必定地動山搖，中國絕不害怕戰爭，台獨與外國勢力的干涉，中國不會留有任何空間。

汪洋上述措詞嚴厲警告台獨的談話，未見官方新華社與央視的報導內容。

新華社的報導稱，汪洋說，台獨分裂勢力挾洋自重，不斷進行謀獨挑釁，致使兩岸關係緊張動盪，是對為台灣光復而犧牲英烈們的最大褻瀆，推進祖國和平統一，是包括台灣同胞在內全體中華兒女的共同責任，要堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨勢力及其分裂行徑。

汪洋表示，台灣光復是包括台灣同胞在內全體中國人民前仆後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分；雖然兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

汪洋說，兩岸要攜手推動經濟融合發展，深化兩岸人文交流。要高度警惕民進黨當局去中國化圖謀，大力宣傳台灣同胞愛國主義傳統，加強對兩岸民間交往歷史的研究，增進台灣同胞國家認同、民族認同、文化認同，厚植兩岸同胞精神紐帶。

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