我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

回應美對台3項軍售 譚克非：美若執意妄為 中必堅決回擊

中國新聞組／綜合22日電

針對美國宣布對台三項軍售，中國國防部發言人譚克非22日晚說，中方強烈敦促美方立即取消這一計畫，以免給台海和平穩定造成嚴重後果。如果美方執意妄為，中方必將堅決回擊。

中國國防部當晚以譚克非答記者問的名義，作上述表示。

譚克非說，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，特別是「八一七」公報規定，「嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海和平穩定」，中方對此堅決反對。

他聲稱，台灣議題「事關中國主權和領土完整，攸關中方核心利益」。中方強烈敦促美方立即取消對台軍售計畫，停止美台軍事聯繫，慎重處理涉台問題，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。

譚克非宣稱，如果美方無視國際關係基本準則「食言背信、執意妄為」，中方必將予以堅決回擊。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘針對美國國務院批准三筆對台軍售表示，此舉除有可能波及武器生產商之一─美國波音在中國的市場，也將持續衝擊中美關係及兩岸局勢。

時殷弘在接受訪問時指出，川普政府似乎大幅簡化軍售台灣的必要程序，使他上任至今累計向台灣軍售的金額超過130億美元，自然會持續衝擊低潮中的中美關係，並升高兩岸局勢的緊張。

時殷弘表示，這三筆軍售中，「增程距外陸攻飛彈」(SLAM-ER)及相關零件與支援系統，是由波音生產。眾所周知，中國一向是波音商用客機的大買家。未來中國是否可能以商用客機訂單制裁波音，值得觀察。

中國 台灣 美國

上一則

中國慶台灣光復 汪洋：台獨若挾洋自重 台海必地動山搖

下一則

波洛西：新紓困案快達協議 不保證選前通過

延伸閱讀

WSJ社論：無論誰當選總統 美須繼續助台灣強化國防

WSJ社論：無論誰當選總統 美須繼續助台灣強化國防
中國學者看美對台3軍售：衝擊中美關係及波音

中國學者看美對台3軍售：衝擊中美關係及波音
今年第3度 美國務院批准售台3武器 總額18億

今年第3度 美國務院批准售台3武器 總額18億
美宣布售台3項軍售 台國防部長：後續還有

美宣布售台3項軍售 台國防部長：後續還有

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

2020-10-22 04:00
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的