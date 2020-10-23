回應美對台3項軍售 譚克非：美若執意妄為 中必堅決回擊

針對美國 宣布對台三項軍售，中國 國防部發言人譚克非22日晚說，中方強烈敦促美方立即取消這一計畫，以免給台海和平穩定造成嚴重後果。如果美方執意妄為，中方必將堅決回擊。

中國國防部當晚以譚克非答記者問的名義，作上述表示。

譚克非說，美國向台灣 出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，特別是「八一七」公報規定，「嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海和平穩定」，中方對此堅決反對。

他聲稱，台灣議題「事關中國主權和領土完整，攸關中方核心利益」。中方強烈敦促美方立即取消對台軍售計畫，停止美台軍事聯繫，慎重處理涉台問題，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。

譚克非宣稱，如果美方無視國際關係基本準則「食言背信、執意妄為」，中方必將予以堅決回擊。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘針對美國國務院批准三筆對台軍售表示，此舉除有可能波及武器生產商之一─美國波音在中國的市場，也將持續衝擊中美關係及兩岸局勢。

時殷弘在接受訪問時指出，川普政府似乎大幅簡化軍售台灣的必要程序，使他上任至今累計向台灣軍售的金額超過130億美元，自然會持續衝擊低潮中的中美關係，並升高兩岸局勢的緊張。

時殷弘表示，這三筆軍售中，「增程距外陸攻飛彈」(SLAM-ER)及相關零件與支援系統，是由波音生產。眾所周知，中國一向是波音商用客機的大買家。未來中國是否可能以商用客機訂單制裁波音，值得觀察。