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誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇

白登穩贏？ 民主黨人忘不了2016年民調連贏但敗選的夢魘

編譯郭宣含／綜合22日電
民主黨2016年選舉民調連贏但敗選，部分民主黨人雖仍陷在這場夢魘，但部分民主黨人士樂觀預期，白登可望大勝。(路透)
民主黨2016年選舉民調連贏但敗選，部分民主黨人雖仍陷在這場夢魘，但部分民主黨人士樂觀預期，白登可望大勝。(路透)

選前不到三周，川普總統仍在共和黨州舉行選舉活動，民主黨人認為，這顯示民主黨總統候選人白登選情穩定；雖然民主黨人仍舊無法逃離2016年選舉民調連贏但敗選的夢魘，但部分黨內人士開始樂觀預期，白登可望大勝，重整美國秩序。

紐約時報報導，川普仍在喬治亞州、愛阿華州等紅州造勢，這些州過去都是共和黨穩拿下的州，但如今他的民調低落，使得白登更具競爭力。

對於部分民主黨人而言，川普注意力轉移到紅州，顯示另一件事：白登可望在11月選舉獲得壓倒性勝利，罕見獲得大量選舉人票，足以平息任何選舉疑慮或川普爭論；但因為川普2016年意外勝選，令他們不敢大肆討論。

紐時指出，從某個層面來說，最近幾周民調可見，白登在許多關鍵州領先或逼近川普，上述情況完全有可能發生。然而，民主黨要自信預期大勝恐有政治難度，再加上民主黨人還留有2016年選舉的心理創傷；川普上次跌破許多人眼鏡勝選，這次也可能重演。

更顯而易見的是，過去總統選舉少有候選人能獲得壓倒性勝利，上一次是1988年，2008年則稍微大勝。紐時指出，其實考慮到民調抽樣誤差，川普在許多上次勝選州的民調仍舊領先或接近白登。

民主黨人認為，德州和喬治亞州等翻轉州是白登可望大贏的關鍵；德州自1976年以來未支持民主黨總統候選人，喬州則是1992年至今，根據一項20日新民調，兩人在喬州民調不分軒輊。

喬州共和黨政治顧問黨羅賓森(Brian Robinson)表示：「直到民主黨贏得州選舉前，我們就不算紫州(搖擺州)；我們這州可能變成紫色，但他們沒贏之前，這裡都是紅州。」

在許多人看來，民主黨一連拿下總統和參院選舉，才算是決定性勝利；非營利組織「拉美裔投票」(Voto Latino)執行長庫瑪(María Teresa Kumar)表示：「他們要推動美國進步的話，必須展示有大量民眾支持白登，而且支持他們的理念。」

民主黨 川普 白登

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