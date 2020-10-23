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誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇

較友善、仁慈的總統？ 川普：若勝選 會考慮改脾氣

記者顏伶如／綜合報導

川普總統接受OutKick網站專訪時說，如果贏得選舉，將會考慮改脾氣，並稱要變得符合政治正確，「需要時間」。

在21日播出的OutKick網站節目中，川普在白宮接受主持人韋特拉克(Jason Whitlock)專訪，被問到如果在2020年大選取得勝利，民眾是否可能看到個性變得不一樣，較為友善、仁慈的總統。

川普回答：「如果能展現較和緩的一面，也滿好的。」他說：「我希望我的答案是『會』，不過，很多時候，並沒有時間。想要符合政治正確，是需要時間的。」

他說，第一次選上總統的時候，「要做的事情太多了」，因此「沒有時間符合政治正確」。他表示，這幾年來已經完成許多事情，接下來想要「把大家團結起來」。

川普說：「能把大家團結起來的，就是成功。」他表示，一直做得非常成功，結果發生新冠病毒疫情

當時身為共和黨總統候選人的川普2016年接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」新聞節目(Face the Nation)訪問時，就曾談過對於政治正確(political correctness)的態度。他說：「政治正確的問題就是，需要花很久的時間，我們並沒有時間。」他也說：「我可以成為你採訪過最政治正確的人物，但這需要非常長的時間。」

身為非裔的韋特拉克21日晚間接受福斯新聞網(Fox News)名嘴卡爾森(Tucker Carlson)訪問時說，過去三年半來存在一股輿論假象，讓人以為非洲裔男性不喜歡川普，數十年來的嘻哈音樂跟川普沒有交集，川普跟無以計數的非洲裔運動員、藝人及名人都沒辦法當朋友，「如今這個假象已經逐漸結束」。

韋特拉克分析，這就是為何非洲裔藝人冰塊酷八(Ice Cube)、饒舌歌手五角(50 Cent)及肯伊威斯特(Kanye West)紛紛跳出來幫川普拉票的原因，「他們都體認到，與川普相處並沒問題」。

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