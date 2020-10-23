川普能翻盤 只要做好這6件事？ 「難度高」

兩黨策士都認為，若川普做好六件事，他不無翻盤的機會，但以他的行事作風，難度甚高。(路透 )

距投票 日只剩11天，川普 總統還在追趕民主黨對手白登 ，他能否重演2016年打敗民調、讓民主黨錯愕的戲碼？兩黨策士都認為，若川普做好六件事，他不無翻盤的機會，但以他的行事作風，難度甚高。

紐約時報22日報導，首先要看共和黨能否在在決戰州如佛州、賓州擴大票倉，動員以往沒投過票的白人勞工支持他。小布希總統前白宮政治顧問莎拉‧弗根(Sara Fagen)表示，此刻川普最大的機會，就是大舉催出中西部「鐵銹帶」無大學學歷白人選民，踴躍投票給他。這也最讓民主黨憂心，認為共和黨的地面戰操作為2004年以來最強。

再來是川普在賓州、密根西及威斯康辛這三州至少保住一個，例如其陣營近日把資源大舉投入威州，便可見一斑；但也須力保自己在佛州勝出。

政治專家表示，川普扭轉態勢的第三件事，便是控制好新冠疫情自己管理不當而引發的政治傷害，不能再輕忽新冠疫情，也不要再拿自己新冠康復當例子，貶損已造成22萬多人喪生的新冠疫情威脅。小布希總統高階謀士羅夫(Karl Rove)認為，川普可以直指白登疫情期間的因應之道，而堵住白登對他政府抗疫失敗的批評。

第四件事便是川普效法2016年選戰最後幾周較為克制，少發推特文章，少唆使網路水軍興風作浪。第五件事則是白登犯大錯，畢竟還有十來天，川普可以向白登施壓，突顯白登的老邁不堪，或者暗示白登之子杭特(Hunter Biden)利用乃父當前副總統時的特權，向外國政府撈油水。

川普扭轉選情的最後狠招，便是壓低投票率，上法院挑戰哪些投票有無效力。1988年民主黨總統候選人杜卡克斯(Michael S. Dukakis)的選戰經理蘇珊‧艾斯崔區(Susan Estrich)便指出，川普勝選的希望便是用各種手段壓低投票率，例如找人包圍計票處等。