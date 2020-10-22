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今年第3度 美國務院批准售台3武器 總額18億

記者張文馨、程嘉文／華盛頓－台北連線報導
國務院批准售台三項武器，包括「增程距外陸攻飛彈」（SLAM-ER）。（圖取自波音官網）
國務院批准售台三項武器，包括「增程距外陸攻飛彈」（SLAM-ER）。（圖取自波音官網）

美國今年第三度對台灣軍售，國務院21日批准售台三項武器並通知國會，包括增程距外陸攻飛彈(SLAM-ER)、遠程精準火力打擊系統(HIMARS)與F-16新式偵照莢艙(MS110)，軍售總額達18億1130萬美元。

國防安全合作署(Defense Security Cooperation Agency，DSCA)表示，國務院已批准將對台出售，135枚增程距外陸攻飛彈、價值10億800萬美元；11套遠程精準火力打擊系統、價值4億3610萬美元；6具F-16新式偵照莢艙、價值3億6720萬美元。

DSCA指出，美國對台軍售是基於台灣維持足以自衛的國防需求的評估，有助改善區域穩定平衡，並讓台灣強化防衛與威懾能力，此次軍售將不會改變該區域的軍事平衡。

國務院政軍局隨即在官方推特，推文宣告此事；這也是川普政府今年第三度對台軍售。

此外，根據路透報導，國務院已非正式告知美國國會，將售予台灣海上衛士無人偵察機(MQ-9)與岸置魚叉反艦飛彈(CDCM)，也可能在近日內公布。

中華民國國防部隨後表示，這三項軍售案可望在一個月後生效，美國本次對台軍售的武器裝備，有助台灣建立自我防衛的可恃戰力，強化不對稱戰力發展；國防部表達誠摯感謝，並將在獲得立院同意後，執行後續採購。

國防部表示，此次軍售顯示美方對於印太區域與台海戰略位置的重視，積極協助台灣強化整體防衛戰力，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域和平穩定。

美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)表示，樂見美國出售武器給台灣，最新通知的三項軍售計畫，其質和量清楚反應台灣部隊持續現代化的急迫性，以對抗中國的霸權行為；每項軍售都讓台灣增加重要的威懾能力，均能複雜化中共對威脅或武統台灣的考慮。

另外，美國國務卿龐培歐21日在國務院舉行記者會，被問到因應台海緊張局勢，美國是否考慮採取戰略清晰政策，以嚇阻中共侵略；龐培歐並未正面回覆，他說，「對於台灣，我們的政策沒有改變，也希望中共遵守其諾言。」

美國數十年來對兩岸一貫採取戰略模糊政策，一方面不明說是否出兵防衛台灣，一方面依法提供台灣自我防衛武器，但不對台承諾；該政策對爭議雙方保留彈性空間，避免任何一方過度躁進。

龐培歐也在記者會上主動提及發生在斐濟的衝突事件，他說，在台北商務辦事處在斐濟舉辦的一場活動，中國外交官不請自來，到處拍照，和主辦方發生衝突，導致一名台北商務辦事處的工作人員頭部受傷，「我們祝福台灣的友人健康安全地康復」。

龐培歐表示，不幸地是，這已非首次聽到中國外交官行為不當的指控。

龐培歐預定在25日至30日出訪印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼，屆時將會與自由國家討論中共構成的威脅。

美國今年第三度對台灣軍售，包括F-16新式偵照莢艙(MS110)。圖為F-16戰...
美國今年第三度對台灣軍售，包括F-16新式偵照莢艙(MS110)。圖為F-16戰機。（中央社檔案照）
國務院已批准三筆對台軍售，並已正式知會國會。圖為HIMARS多管火箭系統。（圖取...
國務院已批准三筆對台軍售，並已正式知會國會。圖為HIMARS多管火箭系統。（圖取自維基共享資源網頁）

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