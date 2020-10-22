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繼新華社等9媒體 美再指定6中媒為「外國使團」

記者張文馨／華盛頓報導

繼新華社等九家中國媒體被川普政府指定為外國使團後，美國國務院21日宣布，再指定六家在美發行的中國媒體機構為「外國使團」，包括第一財經、解放日報、新民晚報、中國社會科學出版社、北京周報和中國的經濟日報。

這是國務院今年來第三度指定中國媒體為外國使團，可能如過去一樣，引發華府和北京之間的媒體大戰，相互限制發給駐地記者的簽證和效期；其結果導致，華盛頓郵報北京分社社長弗菲爾(Anna Fifield)9月15日離開中國，華郵40年來首度沒有駐中國的特派記者。

國務卿龐培歐21日舉行記者會表示，這六家機構，全由外國政府完全擁有或有效控制，美國不會對被指定者在美國的報導施加任何限制，但希望美國民眾和消費者了解，就新聞自由和中共宣傳的角度上，這不是同一件事。

國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)隨後透過聲明表示，過去10年來，中共總書記習近平將國家支持的宣傳機構，包裝成獨立的通訊社，影響媒體自由。

歐塔加斯說，國務院點出這六家實體為中共控制的宣傳點，被指定後並不影響其在美國的出版內容，但必須遵守某些要求，提高這些媒體在美國政府機構活動時的透明度，以保護美國的新聞自由。

國務院曾在2月18日將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展等五中國媒體列入外國使團，指其為中共政府的「宣傳機器」；隨後在6月22日指定中國中央電視台、中國新聞社、人民日報及環球時報為外國使團。

今年截至目前，已有15家中國媒體被列為外國使團，均適用「外國使團法」(Foreign Missions Act)規定，被指定的媒體比照駐美國使領館，須向國務院報告雇用人員與財務訊息；人員流動需要報告，購買或新租賃不動產，也要獲得國務院同意。

此外，龐培歐曾在3月2日宣布，要求新華社等四媒體，減少四成中國籍的工作人員，並給予相關人數的上限限制；人民日報海外版的海天發展在美沒有中國籍員工，因此不設限制。

美國政府通知這些被點名為外國使團的媒體機構，限期決定哪些中國籍雇員可以留下。

在美國政府宣布後，中國外交部3月18日凌晨公告，要求紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報、時代周刊與美國之音等五家美國媒體，申報在中國境內的人員和財務訊息，要求紐時、華郵和華爾街日報的部分記者交還記者證，形同驅逐。

另外，美國國務院8月13日將孔子學院美國中心(CIUS)，指定為中國的外國使團，龐培歐本月15日表示，要求從幼稚園、高中到大學的每所學校，年底前關閉孔子學院或孔子教室，並稱「這是中共主持的宣傳組織，它們不應存在美國的機構當中。」美中緊張關係持續升高。

中國 美國 國務院

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