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「美國價值調查」：7成民眾支持同性婚姻 11年來最高

編譯林梅婕／綜合21日電
羅馬天主教教宗方濟各支持同性「民事結合」，圖為2015年兩名義大利男子在羅馬「民事結合」註冊後戴上婚戒。(美聯社)
羅馬天主教教宗方濟各支持同性「民事結合」，圖為2015年兩名義大利男子在羅馬「民事結合」註冊後戴上婚戒。(美聯社)

據「美國價值調查」(American Values Survey)本周公布的年度調查指出，今年全國同性婚姻的支持率已達到70%，是該調查11年來最高的比率，僅28%的民眾反對同性婚姻，白人福音教派是唯一反對的主流宗教團體。

「公共宗教研究所」(Public Religion Research Institute，PRRI)的調查也顯示，以政治光譜畫分，民主黨人支持同性婚姻的比率約八成，獨立選民則有76%，共和黨人也有將近50%。

此外，許多主要的宗教派系也都表態支持同性婚姻，白人主流新教多達79%的人支持、西語裔羅馬天主教的支持度為78%、非基督教團體為72%、西語裔新教68%、白人天主教67%、非裔新教57%，以及其他基督教分支56%；然而，支持度最高的仍是沒有宗教信仰的民眾，高達90%。

白人福音教派是唯一對同性婚姻反對大於支持的主流宗教團體，反對者多達63%，支持度僅34%；但一樣來自PRRI於2019年的調查，該團體對同性婚姻的支持度曾有41%。

PRRI的調查也凸顯，過去30年來民眾對同性婚姻的接受度不斷在提升；1988年芝加哥大學(University of Chicago)的調查指出，僅11%的人支持同性婚姻，高達68%的人反對；但之後由美國廣播公司新聞網(ABC News)和華盛頓郵報(WP)共同合作的民調發現，同性婚姻的支持度首度在2009年超越反對者。

2015年最高法院通過婚姻平權案(Obergefell v. Hodges)，要求全國各州應給予同性配偶核發結婚證書，並承認他州認可的同性婚姻；隔年5月的蓋洛普(Gallup)民調顯示，支持同性婚姻的比率衝到61%，反對者約37%；而同樣的調查，今年6月與2018年的支持度都是67%。

美國 民調 民主黨

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