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美第1州 佛蒙特州20年前承認「民事結合」 3對夫妻寫歷史

記者胡玉立／綜合報導
羅馬天主教教宗方濟各支持同性「民事結合」，圖為2015年兩名義大利男子在羅馬「民事結合」註冊後相吻。(美聯社)
羅馬天主教教宗方濟各支持同性「民事結合」，圖為2015年兩名義大利男子在羅馬「民事結合」註冊後相吻。(美聯社)

教宗方濟各21日成為首位支持同性「民事結合」梵蒂岡宗教最高領袖後，2000年成為全美第一個通過「民事結合」的佛蒙特州在美國同婚運動上發揮的關鍵作用也再度被彰顯出來。

佛蒙特州最高法院針對1999年貝克訴佛蒙特案一致裁決，指在佛蒙特州法下，州立法機關必須決定，如何才能賦予同性戀者等同於異性戀夫婦的權利與保護。此裁決當即震驚全國。

貝克(Stan Baker)和哈里根(Peter Harrigan)兩位男士是將同性婚姻案提向蒙特州最高法院的三對同志夫婦之一。哈里根表示，「那真是一大驚喜，它從六個人加律師及支持他們的安靜隊伍，一舉變成全州參與的戰場。」

有關「民事結合」的辯論，造成全州立場強烈對立。當年的民主黨佛蒙特州州長迪恩(Howard Dean)形容當時政治氣氛「嚴酷」，他回憶道：「我在競選連任時，按州警察安全部門要求，大部分必須穿上防彈背心才能遊行。」

州議會在允許同性婚姻和民事結合的字義之間，交相爭辯；迪恩表示，「最後因為同性婚姻通不過議會，只能選擇民事結合，但實質與婚姻無異。」哈里根則說：「我們勉為其難地接受了，因為總比什麼都沒有好。」

20年後的今天，貝克和哈里根的伴侶關係仍然堅定。貝克說，身為重大決定的象徵性人物，他們很自豪；「那種感覺是，『哦，天哪，是我們耶。』我們在眾人支持下辦到了，一想到就覺得很激動。」

佛蒙特州在2000年7月通過「民事結合」案，2009年，佛蒙特州議會投票通過同性婚姻案，成為全美第四個實行同性婚姻的州，而且是第一個無需法院判決即頒布同婚法律的州。

佛蒙特州 遊行 警察

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