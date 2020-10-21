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谷歌13年來遭美歐調查18次 中澳印日韓也想查

編譯潘勛╱綜合20日電
司法部20日控告網路業巨擘Google違反反托拉斯法；Google表示這項指控有「嚴重瑕疵」。(美聯社)
司法部20日控告網路業巨擘Google違反反托拉斯法；Google表示這項指控有「嚴重瑕疵」。(美聯社)

控有世上最大搜尋引擎谷歌的Alphabet Inc.20日遭司法部以壟斷罪嫌起訴，在此之前，該公司已因可能進行反競爭行為而長年接受美國、歐盟調查；樹大招風，不僅美歐想砍谷歌，澳洲、中國、印度、日本、南韓等國早想整治這個一家獨大的搜尋引擎公司。

「華爾街日報」20日報導，谷歌長年遭美國、歐盟以反壟斷放大鏡端詳，2007年以來18度遭調查、指控並開罰。舉其犖犖大者，如2007年12月，聯邦貿易委員會(FTC)批准谷歌買下線上廣告公司DoubleClick，讓谷歌的線上廣告仲介力更為提升。有位委員便發表異議，警告該交易可能大大減弱互聯網廣告市場的競爭行為。

2010年11月，好些谷歌公司的對手及批評者提出訴訟後，歐盟展開反壟斷偵辦；不滿谷歌的有新聞業者及專精搜尋引擎的公司如Expedia、Tripadvisor，連華爾街日報的母公司新聞集團(News Corp)也加入興訟一方。

2015年以前，美、歐反壟斷當局對谷歌都還抱持警告、隱忍的態度，到了當年4月，歐盟終於首度向谷歌興訟，指該搜尋引擎巨擘跳過搜尋結果，牟利谷歌自己的銷售、購物服務。

2016年4月，歐盟正式向谷歌的安卓(Android)行動作業系統興訟，指谷歌動用其市場力量，鐵腕要求手機廠及行動服務公司要優先使用其搜尋引擎及瀏覽器。

2017年6月，歐盟向谷歌開罰24億歐元（約28.5億美元），並要求谷歌矯正就比價時給自己的不當優勢。谷歌不服，幾個月後上訴，目前上訴案即將開審。歐盟另在2018年7月、2019年3月及2019年3月向谷歌開罰，谷歌當然一律上訴。

2019年元月，巴維理出任司法部長前接受參院聽證，透露自己有意整治那些科技巨擘；同年6月，司法部開始偵辦谷歌；到了9月，48州加上華府特區及波多黎各開始調查谷歌，一開始是針對其線上廣告舉措。現在司法部終於向谷歌揮出反壟斷大刀。

不止美歐，澳洲今年7月便控告谷歌，說該公司誤導消費者而獲准取用他們的個人資訊，做針對性廣告；中國正打算向谷歌祭出反壟斷調查，原因是谷歌操控其安卓作業系統而壓制競爭。

路透引述消息人士報導，印度正準備以谷歌濫用其安卓手機作業系統，而再向谷歌興訟；日本公正引取委員會19日也表示，準備加入美、歐，對四大科技巨擘濫用市場力開刀，其中當然有谷歌。

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