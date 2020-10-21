司法部控告非法壟斷 谷歌駁斥：消費者個人選擇

司法部20日控告網路業巨擘Google違反反托拉斯法；Google表示這項指控有「嚴重瑕疵」。（路透）

司法部 定20日控告谷歌 (Google)，在搜尋和搜尋廣告領域維持非法壟斷地位；司法部官員說，這是一個世代以來，美國 政府對一家科技公司的市場掌控力發起的最重大法律挑戰；谷歌同日反駁，聲稱司法部訴訟充滿漏洞，而且消費者使用谷歌是個人選擇。

紐時：可能改變網路經濟

這也是聯邦政府逾20年前提告微軟以來，保護市場競爭的最大行動；紐約時報報導，如果美國政府勝訴，將改變谷歌這家知名企業和谷歌塑造的網路經濟。

司法部在華府聯邦法院提告，控訴字母公司(Alphabet)子公司谷歌，透過數個獨占的商業合約和協議，排除競爭，非法維持在搜尋和廣告領域的壟斷地位。

有11州共和黨檢察長跟進

這起訴訟可能持續數年，目前已有11州的共和黨檢察長跟進，司法部向谷歌提告，其他數十州和法院轄區則尚在調查谷歌行為，並將依此案結果來決定是否提告。

司法部主張，在美國搜尋市場市佔率達八成的谷歌，與採用字母公司安卓作業系統的手機製造商達成協議，並支付數十億元給蘋果公司，使這些手機內建谷歌搜尋引擎，讓其他搜尋引擎很難取代。司法部主張，谷歌用這些合約維持獨占地位，有損競爭與創新，同時降低消費者的搜尋品質、限制隱私保護和其他搜尋結果。

反映社會對科技巨擘不滿

這項訴訟反映出美國社會對大企業的不滿，尤其是科技巨擘如谷歌、亞馬遜、臉書和蘋果等。保守派如總統川普，自由派如麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫，都對權力集中在幾個科技巨擘多所批評。

市場開放研究所(Open Markets Institute)反壟斷專家沙莉．哈伯德(Sally Hubbard)樂見司法部從制度面挑戰谷歌，而不是像歐洲那樣實施限制令改變谷歌行為；批評者指出，歐洲近年對谷歌祭出數十億元罰款和強制改變規定，但仍不夠嚴厲，無法讓谷歌破釜沉舟大規模變革。

不過總統選舉將至，其他維權者質疑司法部提告的時機可能出於政治因素，藉此轉移焦點。司法部長巴維理大力推動這起訴訟，很不尋常。他曾要求司法部律師在9月底前就這件案子提告，引起律師反彈，他們希望有更多時間準備，並抱怨政治力介入司法。

谷歌同日立刻在推特回擊：「今天司法部提出的訴訟謬誤百出，民眾使用谷歌是出於他們的選擇，而非因為他們被迫或因為他們找不到其他替代工具。」

谷歌：有助壓低手機售價

谷歌資深副總裁華克(Kent Walker)20日表示：「美國反壟斷法旨在提倡創新和幫助消費者，並非改變競爭環境以利特定競爭者，或讓民眾更難獲得他們想要的服務。」

谷歌20日表示，旗下服務有助壓低智慧手機售價，就算谷歌是智慧手機的預設搜尋引擎，消費者也能輕易轉換期他搜尋服務。