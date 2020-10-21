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幫川普兌現口號？司法部選前告谷歌 政治意味濃

記者顏伶如／綜合報導
司法部20日控告網路業巨擘Google違反反托拉斯法；Google表示這項指控有「嚴重瑕疵」。(美聯社)
司法部20日控告網路業巨擘Google違反反托拉斯法；Google表示這項指控有「嚴重瑕疵」。(美聯社)

谷歌面臨的訴訟是什麼？

司法部20日指控谷歌非法濫用稱霸網路搜尋的優勢地位，傷害競爭對手以及消費者；這是谷歌第一次面臨美國反托拉斯法(antitrust laws )訴訟，谷歌的網路廣告同樣也正遭到聯邦檢察官以及部分州檢察長調查。

身為科技巨擘的谷歌擁有廣大影響力，足以主導市場、溝通交流甚至公眾意見，讓這起官司備受矚目。司法部在大選倒數兩周控告谷歌，被認為政治意味濃厚。司法部長巴維理(William Barr)希望速戰速決，兌現川普總統之前喊出要對付科技大廠的口號。共有11州也加入司法部對谷歌的提告行列。

谷歌遭控的非法情事為何？

司法部指控谷歌壟斷市場，非法保護在網路搜尋、搜尋廣告的市場獨占地位，並且與蘋果(Apple)等公司聯手坐大。谷歌每年付給蘋果公司數十億酬庸，讓谷歌搜尋引擎成為iPhones等蘋果電子裝置的內建預設選項。

谷歌辯護理由是什麼？

谷歌高層主管日前在國會作證時便說，谷歌絕對沒有壟斷市場，消費者只要「按一下」，馬上可以找到網路上的其他競爭對手。

免費搜尋引擎有何害處？

司法部指出，市場缺乏競爭就代表缺乏創新，從長選角度來看，消費者選擇也將變少。競爭業者能夠搜集到的目標消費族群數據，將遠遠不如谷歌。從法律角度來看，提供給消費者免費使用的服務，並不能豁免於反托拉斯法規範之外。

接下來會如何發展？

除非以和解收場，否則谷歌與司法部將要對簿公堂，如果加上上訴，官司可能一拖好幾年。不論結果如何，谷歌接下來將面臨外界高度檢視。

哪些州沒有加入訴訟？

包括紐約州、科羅拉多州、愛阿華州、內布拉斯加州、北卡羅萊納州、猶他州在內的檢察長，19日都在聲明中表示，對於谷歌的調查仍未結案，未來如果決定對谷歌提告，將會加入司法部的訴訟行動。紐約州檢察長辦公室發言人李維(Fabien Levy)說：「這是一篇跨黨派的聲明。基本上，調查工作仍有待充實。」

谷歌到底有沒有獨占？

根據統計，谷歌控制全球網路搜尋市場高達九成。谷歌的Chrome是全球最熱門的瀏覽器，透過Chrome讓谷歌搜尋引擎及其他產品獲得更多流量。谷歌對於使用者搜集具有高度價值的數據，進而得以針對消費者推出量身打造的廣告。

美國各種社群媒體影響力越來越大，已引起社會疑慮，有壟斷市場，壓抑競爭的危機。(美...
美國各種社群媒體影響力越來越大，已引起社會疑慮，有壟斷市場，壓抑競爭的危機。(美聯社)

谷歌 司法部 紐約州

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