兩岸外交官斐濟衝突 趙立堅：台灣沒外交官

大陸外交部發言人趙立堅19日說，台灣在斐濟根本沒有什麼所謂外交官。(本報檔案照)

對於中華民國外交部表示在斐濟舉辦活動，遭中國 大陸外交部人員滋事還動手打人，中國外交部發言人趙立堅 19日表示，台灣 在斐濟根本沒有什麼所謂外交官，斐濟政府長期堅持一個中國原則的立場，並曾於2019年勒令台灣駐斐濟商務機構不得使用台偽稱，不得在斐濟領土上搞一中一台或兩個中國，至於報導事實完全不符，台方是賊喊捉賊，中國駐斐濟使館已經發表聲明，中方並要求斐方對此進行徹查。

趙立堅在例行記者會上表示，斐方表示重視中方關切，將恪守一個中國原則，妥善處理此事。

趙立堅援引中國駐斐濟使館的聲明，表示事實真相是，台北駐斐濟商務辦事處8日在公共場合，公然舉行雙十國慶日活動，現場公然懸掛偽國旗，蛋糕上也標有偽國旗圖案。

趙立堅指出，上述行為不僅嚴重違背一個中國原則，也違反斐濟政府對台機構活動的相關規定。台灣此舉意在國際上製造兩個中國或一中一台，當晚台機構人員對在同一酒店公共區域內，正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷，物品受損。

趙立堅表示，中國駐斐濟使館也就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐方對此進行徹查，並依法追究台方人員的責任，相信斐方能夠公正妥善的處理此事。

民進黨批：「戰狼」變「流氓外交」

台灣朝野19日同聲譴責中國，民進黨發言人謝佩芬表示，中國外交官嚴重違反文明及法治的粗暴行為，凸顯了中國的「戰狼外交」實際上是「流氓外交」，中國的軍事恫嚇與外交挑釁，只會讓台灣人民更加反感，讓兩岸關係越行越遠。

前總統馬英九表示，這是個令人震驚的暴力事件，不管怎麼說，在外交場合使用暴力就是不應該，要予以譴責。他希望斐濟當局能夠調查清楚，但就正常情況來講，我們先動手的可能性不大，畢竟是我們自己辦國慶，「當家自己不會鬧事的」。