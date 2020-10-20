中外交官毆台駐斐人員 吳釗燮：要討公道

台灣駐斐濟代表處10月8日舉辦國慶酒會。(圖／取自駐斐濟台北商務辦事處網站)

針對台灣 駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，遭中國大使館 人員闖入，雙方發生肢體衝突事件，中華民國外交部長吳釗燮20日在立法院受訪表示，對於中國不理性作法，駐斐濟館處已向當地警方提出證據，要討回公道。

吳釗燮赴立法院備詢前受訪指出，台灣是主權獨立的國家，在各地舉辦國慶酒會行之有年，中國無權干擾台方的國慶酒會；但中方不但干擾，還強行進入，發生肢體推擠，導致外館同仁受傷，外交部要嚴厲譴責。

吳釗燮說，中國不但未檢討，甚至顛倒是非，說台灣沒外交官，這樣的戰狼式外交令人反感，「欺負善良台灣，不會讓中國復興偉大，」中國政府應嚴肅自我檢討。

吳釗燮表示，斐濟駐館受傷人員已康復出院；台駐外人員處境雖然艱難，仍會堅守崗位，不會退縮。

根據斐濟新聞網站「斐濟村」報導，駐斐濟中國大使館與台灣代表處互相指控對方人員，在8日台灣代表處舉辦國慶晚會期間動粗，導致中國方和台灣方各一名外交人員受傷，不過斐濟警方表示只接獲中國方投訴。

此事件除了雙方互相指控，也形成兩岸官方互批。台灣外交部發出聲明表示，台駐斐濟代表處於8日晚間舉行國慶酒會，當晚中國駐斐濟大使館兩名館員企圖擅闖台灣酒會會場並拍照蒐集出席的賓客，在台方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使台方人員頭部受傷送醫；中國方人員後來遭斐濟警方強制帶離現場，卻反向警方誣賴謊稱是中國人員遭台方人員攻擊，企圖顛倒是非，混淆視聽。

曾任斐濟政府新聞顧問戴維斯的部落格Grubsheet Feejee披露，8日晚間，駐斐濟台北商務辦事處在斐濟首都蘇瓦的太平洋大酒店舉辦國慶晚會，兩名中國大使館人員闖入會場後，逕自對活動流程和與會人員拍照，經勸導後仍不願離去。兩名中國外交人員隨後出手傷人，毆打要求他們離開的一名台北辦事處人員，導致這名人員必須就醫。斐濟警方獲報後抵達現場，但中國官員稱享有外交豁免權，警方因此未採取進一步動作。但台灣已向斐濟外交部正式提出抗議。

中國駐斐濟大使館則表示，8日的國慶酒會違反「一個中國」原則，而且是台灣代表處人員言語挑釁，引起肢體衝突。台外交部發言人歐江安19日晚隨即回應指出，中國的「戰狼外交」已引起國際社會普遍反感，呼籲中國外交部深切自我檢討。