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薛瑞福：台灣是美國正常夥伴 北京施壓是死路

記者張文馨／華盛頓報導

國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福(Randall Schriver)19日表示，台灣美國的正常夥伴(normal partner)，台灣的存續關乎印太地區整體情勢；若中國考慮全面進攻台灣，卻假設美國不會干預，會非常危險。

被問到近日台海局勢緊張，中國是否可能趁機武力攻台，薛瑞福表示，緊張局勢可能升級或加劇，北京不戰而勝才是上策，但現在北京還找不到侵略台灣的機會。

同場出席智庫大西洋理事會(Atlantic Council)研討會的華府智庫美國企業研究所(AEI)研究員馬明漢(Michael Mazza)則說，台灣受到來自中國的威脅越發急迫，他不認為中共總書記習近平短期內會改變做法，還看不到台海情勢好轉的跡象。

薛瑞福表示，美國在1950年代曾由第七艦隊協防台灣，1996年台海危機時，也派出兩艘航母戰鬥群到附近監控；美國如今也能有其他做法，例如情報合作與後勤支援。

談到台美關係，薛瑞福說，從貿易夥伴、安全合作到對抗新冠病毒，台灣對美國重要性不斷提升，台灣是美國的正常夥伴，在各方面廣泛地支持台灣也成為美國的共識，軍售和高層官員訪台都凸顯了台灣的重要性；「北京持續對台灣施加軍事壓力是死胡同(cul de sac)，這是錯誤的政策」。

所謂正常夥伴，薛瑞福表示，國防部過去處理業務是中國與台灣，但現在的國防部主管中國事務的副助理部長卻不管台灣，台灣業務和日本、南韓、澳洲和其他太平洋島國在一起。

薛瑞福說，他日前到台灣參加前總統李登輝的追悼會，追悼會上除了美國代表團，還有日方代表團，中國出動戰機越過海峽中線向台灣施壓，這樣的風險會越來越大，也凸顯美國支持台灣存續和事實獨立(de facto independent status)，更為珍貴。

薛瑞福表示，美國支持之外，「隨著解放軍不斷精進，比起購買單一武器，台灣方面打造80海里的防禦地勢阻止侵略，是很好的選擇」。

薛瑞福去年底離開國防部，回任華府智庫「2049計畫研究院」(Project 2049 Institute)主席。

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