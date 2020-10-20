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投票／朱利安尼洩白登兒電郵 福斯新聞覺得「資料可疑」拒報導

記者顏伶如／綜合報導
川普私人律師朱利安尼原希望福斯新聞部報導杭特‧白登筆電電郵資料，但福斯新聞部評估認為資料可疑而未接受，後來朱利安尼才找到「紐約郵報」。(美聯社)
川普私人律師朱利安尼原希望福斯新聞部報導杭特‧白登筆電電郵資料，但福斯新聞部評估認為資料可疑而未接受，後來朱利安尼才找到「紐約郵報」。(美聯社)

「紐約郵報」(New York Post)上周報導指稱，民主黨總統候選人白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)筆電送修導致內存資料外洩，電郵紀錄顯示白登曾在兒子介紹下與烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管會面。政治新聞網站Mediaite19日指出，消息人士透露，川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)其實第一個找上的媒體是福斯新聞網(Fox News)，希望擁有良好合作關係的福斯新聞部報導杭特‧白登筆電電郵資料，但福斯評估認為資料可疑而未接受，後來朱利安尼才找到紐約郵報。

Mediaite報導指出，朱利安尼對於手中掌握的杭特‧白登電郵資料，第一個找上的媒體對象是福斯新聞網，朱利安尼固定接受福斯訪問，合作關係良好，但福斯不願刊登朱利安尼提供的資料，理由是必須對消息來源完成查證，並確定電郵為真，才能播出。

朱利安尼最後把資料交給紐約郵報。郵報刊登後，福斯新聞網的保守派名嘴便陸續跟進，對白登陣營展開批評。不過迄今為止，對於朱利安尼提供的外洩電郵，福斯新聞部僅確認其中一封的真實性。

雖然福斯新聞網向來力挺川普總統，但對於杭特‧白登筆電電郵曝光疑雲，多位主播與記者明顯採取迴避態度。福斯主播拜爾(Bret Baier)在報導中便對觀眾說：「並不是要幫忙塗脂抹粉，可是整起事件聽起來疑點重重。」

資深主播華勒斯(Chris Wallace)也說，整個報導「漏洞百出」。

另一方面，「紐約時報」18日晚報導，「紐約郵報」在刊登杭特‧白登電郵報導之前，找不到有記者願意具名撰寫報導，郵報內部對於資料來源是否可信，也看法不一。

最後紐約郵報報導是由艾瑪喬‧莫里斯(Emma-Jo Morris)與嘉布瑞拉‧范魯格(Gabrielle Fonrouge)署名。莫里斯今年才加入郵報，進報社之後尚未發表過一篇具名報導，先前在福斯新聞網談話節目「漢尼提」(Hannity)擔任製作助理。范魯格是在2014年加入紐約郵報，但消息人士透露，她是在報導刊登後才發現自己被掛名。

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