投票／美情報總監：白登兒「電郵門」與俄無關

據稱杭特‧白登送修筆電裡儲存的電郵資料，是由川普私人律師朱利安尼提供給「紐約郵報」。(美聯社)

對於民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)指出，整起杭特‧白登 (Hunter Biden)「電郵門」事件實為克里姆林宮的傑作，今年5月剛獲參院表決通過任命的新任國家情報總監(DNI)雷克里夫(John Ratcliffe)19日反駁說，杭特‧白登電郵報導並非俄羅斯 的抹黑行動。雷克里夫也批評謝安達指稱俄羅斯散布不實訊息，抹黑川普總統競選對手。

「紐約 郵報」(New York Post)上周爆料稱，民主黨總統候選人白登次子杭特‧白登筆電送修導致電郵外洩，由於報導內容疑點重重，引發質疑這起「電郵門」恐為俄羅斯為干預選舉的最新動作。

向來力挺川普的雷克里夫，19日接受福斯商業網(Fox Business )專訪時，抨擊謝安達「將情報工作政治化」。他說：「好笑的是，有些人經常抱怨情報工作遭到政治化，但這些人事實上卻讓情報工作變得政治化。」

雷克里夫指出，聯邦調查局(FBI)已取得「電郵門」的筆記型電腦，但未說明是否正在調查電腦內的資料。

據稱杭特‧白登送修筆電裡儲存的電郵資料，是由川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)提供給「紐約郵報」。「紐約郵報」報導，電郵紀錄顯示白登擔任副總統期間，杭特‧白登利用父親職務在烏克蘭、中國謀利。

在專訪中，雷克里夫被問到筆電是否為俄羅斯散布不實消息的行動環節之一。他回答：「我必須說清楚，情報機關並不相信這種說法，因為並沒有任何情資足以佐證。」

他說：「我們並沒有跟謝安達或任何國會議員分享任何情報，並未跟他們說杭特‧白登的筆電就是俄羅斯抹黑行動的一部分。這種說法絕對是不實的。」