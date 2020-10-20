我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

百年來最重大反托辣斯訴訟 美司法部告Google

投票／美情報總監：白登兒「電郵門」與俄無關

記者顏伶如／綜合報導
據稱杭特‧白登送修筆電裡儲存的電郵資料，是由川普私人律師朱利安尼提供給「紐約郵報」。(美聯社)
據稱杭特‧白登送修筆電裡儲存的電郵資料，是由川普私人律師朱利安尼提供給「紐約郵報」。(美聯社)

對於民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)指出，整起杭特‧白登(Hunter Biden)「電郵門」事件實為克里姆林宮的傑作，今年5月剛獲參院表決通過任命的新任國家情報總監(DNI)雷克里夫(John Ratcliffe)19日反駁說，杭特‧白登電郵報導並非俄羅斯的抹黑行動。雷克里夫也批評謝安達指稱俄羅斯散布不實訊息，抹黑川普總統競選對手。

紐約郵報」(New York Post)上周爆料稱，民主黨總統候選人白登次子杭特‧白登筆電送修導致電郵外洩，由於報導內容疑點重重，引發質疑這起「電郵門」恐為俄羅斯為干預選舉的最新動作。

向來力挺川普的雷克里夫，19日接受福斯商業網(Fox Business )專訪時，抨擊謝安達「將情報工作政治化」。他說：「好笑的是，有些人經常抱怨情報工作遭到政治化，但這些人事實上卻讓情報工作變得政治化。」

雷克里夫指出，聯邦調查局(FBI)已取得「電郵門」的筆記型電腦，但未說明是否正在調查電腦內的資料。

據稱杭特‧白登送修筆電裡儲存的電郵資料，是由川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)提供給「紐約郵報」。「紐約郵報」報導，電郵紀錄顯示白登擔任副總統期間，杭特‧白登利用父親職務在烏克蘭、中國謀利。

在專訪中，雷克里夫被問到筆電是否為俄羅斯散布不實消息的行動環節之一。他回答：「我必須說清楚，情報機關並不相信這種說法，因為並沒有任何情資足以佐證。」

他說：「我們並沒有跟謝安達或任何國會議員分享任何情報，並未跟他們說杭特‧白登的筆電就是俄羅斯抹黑行動的一部分。這種說法絕對是不實的。」

你認為杭特‧白登會衝擊到老爸的選情嗎？
不會
還不確定

白登 俄羅斯 紐約

上一則

中外交官毆台駐斐人員 吳釗燮：要討公道

下一則

全球破4000萬人染疫 專家：未來6至12周是疫情最黑暗期

延伸閱讀

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普
川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」
分析：川普4年美歐關係降至冰點 白登若當選難一夕改善

分析：川普4年美歐關係降至冰點 白登若當選難一夕改善
關鍵佛州今提前投票 川普主戰場 賀錦麗跑場

關鍵佛州今提前投票 川普主戰場 賀錦麗跑場

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25

1張圖看疫情：全球確診破4千萬 全美確診逾821萬

2020-10-20 04:00
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51
川普總統在大選年突然變臉反中，與中國國家主席習近平的友情也不再。(路透)

WSJ：川普變臉反中 這句「新冠病毒來自美軍」是導火線

2020-10-17 21:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」