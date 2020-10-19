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美見證 以色列與巴林建交

編譯樊蕙／綜合18日電
以色列與巴林18日同意建立正式外交關係。圖為以色列國安顧問本沙巴特(坐者左)，與巴林外交部長札亞尼(坐者右)，在美國財長米努勤(立者中)的見證下簽署建交協議。 (美聯社)
以色列與巴林18日同意建立正式外交關係。圖為以色列國安顧問本沙巴特(坐者左)，與巴林外交部長札亞尼(坐者右)，在美國財長米努勤(立者中)的見證下簽署建交協議。 (美聯社)

以色列與巴林18日同意建立正式外交關係，而波斯灣國家巴林成為第四個與以色列關係正常化的阿拉伯國家。

這項由美國斡旋的協議，是在美國高級代表團與以色列多位官員造訪巴林時達成的；代表團由美國財政部長米努勤(Steven Mnuchin)、以及以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的國家安全顧問本沙巴特(Meir Ben-Shabbat)主導。

上月巴林與阿拉伯聯合大公國都曾出席白宮舉行慶祝達成「亞伯拉罕協議」(Abraham Accord)的儀式，即兩項在美國斡旋下與以色列達成的外交協議。

阿拉伯聯合大公國與以色列達成的協議正式建立關係，而與巴林的協議卻較不詳盡，也包括隨後的雙方共同保證；18日的訪問似乎是要完成那項任務，準備讓各國在接下來數月內開設大使館並交換大使。

巴林外交部長札亞尼(Abdullatif al-Zayani)在簽署儀式上說：「這確實是一場歷史性的訪問，以開始開放兩國關係，讓雙方取得富有成效的雙邊關係。」

以色列與阿拉伯聯合大公國和巴林達成協議，成為川普政府與內唐亞胡的外交勝利，卻受到巴勒斯坦猛烈批評。

巴勒斯坦長期仰賴阿拉伯國家取得共識，認為應該在巴勒斯坦獨立建國後，再承認以色列。

而如今的各項協議則反映中東局勢變動，而各國關於伊朗以及商機的共同利害關係，在重要性方面超過了巴勒斯坦議題。

巴勒斯坦指控白宮不公平地偏袒以色列，於是與之切斷關係；於是美國便促進以色列與阿拉伯國家的關係，希望能藉此施壓巴勒斯坦減少和平協商的要求。

儘管沙烏地阿拉伯沒有與以色列正常化關係，也顯然默默支持波斯灣鄰國的動作，反映出各國關於伊朗的共同利害關係。

埃及與約旦是另外僅有的兩個與以色列簽署外交協議的阿拉伯國家，分別是在1979年與1994年簽署。

分析師與內部人士指出，蘇丹、阿曼、摩洛哥等阿拉伯國家也可望跟進。

以色列 美國 白宮

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