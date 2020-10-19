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國務卿龐培歐警告：軍售伊朗 必遭美制裁

記者顏伶如／綜合報導
聯合國對伊朗祭出五年為期的武器禁運雖然於18日到期，但國務卿龐培歐表示，任何國家如果出售武器給伊朗，都將遭到美國制裁。(Getty Images)
聯合國對伊朗祭出五年為期的武器禁運雖然於18日到期，但國務卿龐培歐表示，任何國家如果出售武器給伊朗，都將遭到美國制裁。(Getty Images)

聯合國伊朗祭出五年為期的武器禁運於18日到期後，自動解除，但美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)18日指出，任何國家如果出售軍武給伊朗，都將遭到美國制裁。

龐培歐在聲明中，美國已經準備好，將動用國內行政權力，制裁任何實質促成提供、銷售或運輸傳統武器出入伊朗的個人及政權，也將制裁提供技術訓練、金融援助及服務以及軍火相關支援者。

他指出：「過去十年來，在聯合國各種措施之下，世界各國對於出售武器給伊朗都能自我克制。現在如果有任何國家公然挑戰禁令，顯然就是選擇助長衝突、緊張，並不想倡導和平與穩定。」

雖然聯合國的伊朗武器禁運令在18日屆滿，美國以強硬手段對伊朗實施的經濟制裁卻依然存在。美聯社報導，過去這段時間，美國不斷向聯合國安全理事會施壓，希望安理會通過讓伊朗武器禁令得以延長，但安理會在今年8月表決時，否決了美國的提案。

提案在安理會觸礁後，美國改變策略，片面宣布改對伊朗啟動「回彈」(snapback)機制制裁。

伊朗外交部長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)在推特發文寫道：「今天伊朗與世界各國的國防合作得以正常化，對於追求多邊主義、區域和平穩定等目標來說，堪稱重大勝利。」

包括美國、中國、俄羅斯、英國、法國、德國等，2015年與伊朗簽署核子協議，但美國在2018年斷然退出之後，華府與德黑蘭關係從此陷入僵局。

美軍以無人機突擊並殲滅伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)後，美伊關係今年1月出現嚴重緊張，伊朗對有美軍駐紮的伊拉克軍事基地發動飛彈攻擊做為回應。

伊朗 美國 聯合國

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