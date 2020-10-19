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新冠疫苗 輝瑞：年底前生產1億劑

編譯樊蕙／綜合18日電
輝瑞製藥宣布目標年底生產1億劑新冠疫苗。(Getty Images)
輝瑞製藥宣布目標年底生產1億劑新冠疫苗。(Getty Images)

美國製藥大廠輝瑞(Pfizer)公布研發中新冠病毒疫苗的生產線影片，目標在今年年底前生產1億劑，其中4000萬劑預定在英國使用；該公司更打算在2021年生產13億劑；每位接種的患者都需要兩劑疫苗。

總部位於曼哈頓(Manhattan)的輝瑞18日向「每日郵報」(Daily Mail)透露，該公司已製造「數十萬劑」研發中的疫苗，準備在11月申請在美國緊急使用。

該公司執行董事奧斯本(Ben Osborn)也說，位於英國的該公司主要實驗室科學家也發現可能可以完全治癒新冠肺炎的藥物，而不只有預防性的疫苗。

奧斯本說，該公司目前正在比利時「承擔風險並大規模」製造目前研發中疫苗的大量庫存，還說這「非常令人興奮」。

他對每日郵報財經網站「This is Money 」說：「希望我們實質上可以研發出一種藥物來瓦解新冠病毒，並且最終防止病毒導致患者病情加重。」

他還說：「看到第一劑疫苗離開生產線，讓人感覺相當好；我看到一切努力真的落實成一項產品，臉上就出現了大大的笑容」；但他也強調：「我們只能在科學允許的限度內快速行動。」

該公司藥廠執行長伯拉(Albert Bourla)16日表示，公司期望在本月底前得知研發中疫苗是否有效，但仍必須證實該疫苗安全無虞，也能夠被適當製造，來申請所謂的緊急使用授權。

若經證實安全，伯拉預期該公司可望在11月第三周申請在美國緊急使用；他說：「我們正根據科學的速度操作。」

疫苗 美國 英國

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