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僅密蘇里、佛蒙特略好…疫情大反撲 全美各州幾全拉警報

編譯樊蕙／綜合18日電
佛蒙特州與密蘇里州是目前全美防疫控稍好的地方。圖為佛蒙特州Brattleboro市內一位工作人員正在小學內消毒課室。(美聯社)
佛蒙特州與密蘇里州是目前全美防疫控稍好的地方。圖為佛蒙特州Brattleboro市內一位工作人員正在小學內消毒課室。(美聯社)

全美平均每日新增超過5萬5000起新冠肺炎個案，自9月中旬有所減少以來回升超過60%，而專家說全美正處於可怕的秋季疫情惡化情形中。

本月16日，全美單日新增感染個案創下7月以來最高紀錄。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至18日，全美新冠病毒確診感染個案逼近815萬例，死亡人數也將突破22萬人。

根據該校的資料，過去一周內，只有密蘇里州與佛蒙特州在平均新增個案數量方面，出現超過10%的好轉。

另一方面，康乃狄克州和佛羅里達州個案數量則增加50%以上。

有27州個案增幅在10%至15%之間，包括阿拉巴馬州、亞利桑納州、科羅拉多州、喬治亞州、愛達荷州、伊利諾州、印第安納州、愛阿華州、堪薩斯州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、密西西比州、內布拉斯加州、內華達州、新澤西州、新墨西哥州、北達科他州、俄亥俄州、羅德島州、南卡羅來納州、南達科他州、德州、華盛頓州、西維吉尼亞州、威斯康辛州、懷俄明州

該校統計，本月16日，有10州出現單日新增個案數量最高紀錄，包括科羅拉多州、愛達荷州、印第安納州、明尼蘇達州、新墨西哥州、北卡羅來納州、北達科他州、西維吉尼亞州、威斯康辛州、和懷俄明州。

隨著感染個案數量上升，住院個案也有所增加。

新墨西哥州長葛理申(Michelle Lujan Grisham)說，當地住院個案已於本月增加101%。

國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)說，住院個案增加後，新冠病毒每日新增死亡個案數量也恐攀升。

儘管全美平均單日新增700起新冠病毒死亡個案，已低於7月與8月的每日1000起，華盛頓大學(University of Washington)研究人員預估，到了1月中旬，全美每日恐怕會有超過2300人死於新冠病毒。

曾任底特律衛生廳長的流行病學家塞德(Abdul El-Sayed)說：「這次疫情惡化有可能會變得遠比今春與今夏更加嚴重。」

新墨西哥州 西維吉尼亞州 懷俄明州

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