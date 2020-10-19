戰疫！檢測能量大增…但後續追蹤成為新難題

全美新冠檢測能力大增，目前能日檢300萬人次，追蹤新冠測試結果為何，令人質疑。圖為今年7月加州道奇體育館內「得來速」車輛大排長龍，等候篩檢。(美聯社)

最近全美單日新冠病毒檢測 量達到數百萬人，雖然篩檢 量能大幅提升，卻也使追蹤結果的難度增加；根據地方官員的說法，由於檢測量快速成長，導致激增的確診案例未即時向聯邦公衛官員通報，成為抗疫的另外一項挑戰。

聯邦政府計畫向各大公立學校提供超過1億劑的最新快篩試劑，各州和地區流行病學家中心(CSTE)專家恩格爾(Jeffrey Engel)指出：「很顯然的，學校沒有能力追蹤如此大量的數據，結果可能會很不完整，而且進度緩慢。」

疫情 爆發初期，國內幾乎所有的篩檢方法都是透過基因檢測，需要經由高科技實驗室進行分析，最快也要二至三天結果才會出爐；後來專家開始推行「融合定點照護檢驗」(point-of-care test)，讓診所和其他小型檢測站可以使用，加快疫情的控制。

今年夏天雅培(Abbott)公司研發15分鐘的快篩試劑後，聯邦公衛官員指出，國內一半的地區單日檢測量仍在快速成長；然而，雖然大型醫院和實驗室可透過電子傳輸快速向地方公衛機關更新，卻未針對使用快篩的檢測區訂定一套通報的標準程序，使官員無從追查檢測結果的來源。

此外，碧迪醫療(Becton, Dickinson & Co)和Quidel公司也在今年6月釋出3500萬快篩試劑，但目前仍未出現在全國檢測的結果中。

統計每日的確診人數可作為疫情關鍵指標參考，世界衛生組織(WHO)建議每個國家，當檢測量達到一定程度時，目標是將確診率降低至5%以下；美國在4月時確診率達到巔峰22%，9月中旬後確診率維持在5%，卻仍有專家感到擔憂，認為現在的數據被低估了。

哈佛大學公衛學院傳染病學助理教授米納(Michael Mina)建議，政府應該將檢測試劑分配的依據，從人口比率高的地區轉往疫情較嚴重的地區，才能有效降低整體確診人數，同時嚴格追蹤當地的篩檢結果。