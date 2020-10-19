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防學生狂歡染疫 大學紛取消春假

編譯林梅婕／綜合18日電
新冠疫情全美大反撲，各大院校擔心學生不遵守防疫規定，紛紛計畫取消春假。圖為今夏的佛州邁阿密海灘市，民眾接受新冠檢測。(美聯社)
新冠疫情全美大反撲，各大院校擔心學生不遵守防疫規定，紛紛計畫取消春假。圖為今夏的佛州邁阿密海灘市，民眾接受新冠檢測。(美聯社)

近日疫情升溫，為避免先前新增確診人潮在假期過後爆滿的情形再次發生，各大院校紛紛計畫取消春假。

疫情爆發以來根據校方的經驗，大學生在放假期間並未確實執行戴口罩或保持社交安全距離等政策，而且人數比例相當高，佛羅里達州州立大學(Florida State University)教務長兼學術事務副執行長莎莉‧麥克羅里(Sally McRorie)說：「讓學生放假並非是最安全的做法，尤其春假又是舉辦派對的最佳時期。」

由於暑假期間有大量學生感染，開學後傳染規模迅速擴大，導致好不容易重啟的校園被迫再度回到遠端學習模式。

國內諸多學校如佛州大學和波士頓大學(Boston University)等，都不願意承擔在學生回家後可能引發的感染風險，陸續取消年度假期並嚴防學生違反防疫規定的可能，波士頓大學發言人萊利(Colin Riley)表示：「我們希望盡可能降低學生在旅行期間染疫的可能性，避免校園再度受疫情影響而變動明年的行程。」

今年夏天佛州大學爆出許多學生在假期期間違反校方防疫規定，甚至曾有警方接獲報案，學生在距離校園兩哩外的住處舉行派對，導致1000多人受到牽連。

根據波爾州立大學(Ball State University)與紐約聯邦儲備銀行(New York Federal Reserve)的一項研究顯示，地方確診案例激增與大學生返校息息相關；然而，取消假期恐怕無法完全避免確診案例增加。

麥克羅里指出，佛州大學的校規並未限制註冊遠端教學的學生不得進出校園：「這些在校外旅行的學生可以在任何時間回來。」

目前已經有許多學校規劃在感恩節過後回復遠端授課模式，避免假期過後又一波確診的浪潮；另外，有些學校則選擇延長寒假時間來取代春假，同時也希望降低學生感染流感的機率。

佛州 疫情 防疫

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