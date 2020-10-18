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美任命西藏協調員 俄專家：欲加劇中與印、尼泊爾緊張

編譯中心／綜合17日電
川普政府任命西藏事務協調員，政治分析家認為意在加劇中印緊張關係；圖為流亡印度的藏民舉著達賴喇嘛的畫像。(美聯社)
川普政府任命西藏事務協調員，政治分析家認為意在加劇中印緊張關係；圖為流亡印度的藏民舉著達賴喇嘛的畫像。(美聯社)

國務院任命西藏事務特別協調員，中國外交部批評是「政治操弄」。俄羅斯衛星通訊社諮詢的專家們認為，這是川普在大選前的舉措，意在加劇中國與印度和尼泊爾之間的緊張關係。

國務卿龐培歐日前任命民主人權事務助卿戴斯卓(Robert Destro)兼任西藏事務特別協調員，促進中國與西藏精神領袖達賴喇嘛之間的對話，促進保護西藏宗教、文化、語言特徵和人權。

俄羅斯科學院遠東所所長馬斯洛夫17日接受衛星通訊社採訪時指出，早在前總統柯林頓執政時期的1997年，國務院已設有西藏特別協調員一職，這項任命不是新生事物，現在川普政府只是重拾舊版本。

從2017年1月20日起，西藏特別協調員一職始終空缺，為何在總統大選前不到一個月有此任命？聖彼得堡國立大學教授列克休金娜認為，這很好解釋，就是川普的選前動作。

馬斯洛夫表示，國務院任命西藏事務特別協調員，旨在在中國、印度和尼泊爾邊境地區制造新的衝突局勢。他說，「最近一些年裡，中國和印度之間的西藏宗教問題幾乎銷聲匿跡；如今再次提及，將能看到邊境地區暗藏著的新衝突」。

民主黨總統候選人白登也表示，他若當選總統，將制裁侵犯西藏人權的中國官員。列克休金娜表示，川普通過任命新的特別協調員，再次吸引關注中國的話題，藉此在總統競選中贏得額外分數。她說，川普的此項任命，部分用意是向川普的支持者們發出堅信勝利的信號，認為此項任命將延續到他的下一個總統任期。

中國政府則對任命西藏特別協調員表示抗議；外交部發言人趙立堅表示，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，美方設立所謂西藏事務特別協調員，完全是出於政治操弄，旨在干涉中國內政、破壞西藏發展穩定，中方對此一貫堅決反對，也從未予以承認。

馬斯洛夫認為，中國不會與達賴喇嘛進行任何對話，更別說在美國的斡旋之下；「對中國來說，沒有與達賴喇嘛對話的概念；中國有關達賴喇嘛的立場非常簡單，中國從未否認達賴喇嘛作為宗教領袖的作用，甚至不反對達賴喇嘛回國，但他不能從事任何分離主義活動，將在西藏中國領土內生活」。

中國 川普 國務院

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