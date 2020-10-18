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報復美起訴中國學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

編譯盧炯燊╱綜合17日電
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。圖為本月14日北京街上外賣小哥的送餐車上掛著「川普2020」競選旗幟。(美聯社)
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。圖為本月14日北京街上外賣小哥的送餐車上掛著「川普2020」競選旗幟。(美聯社)

美中關係持續緊張，華爾街日報17日引述知情人士的消息報導，中國政府官員已向美方官員發出警告，中方可能拘留在中國的美國公民，以回應美國司法部起訴與解放軍有關的在美學者。

報導引述匿名消息人士指出，中方官員反複及透過多方管道向包括美國駐北京大使館官員在內的美方代表發出警告。知情人士說，中方的訊息很直白，就是美方應撤銷在法院提出的起訴案，否則在中國的美國公民可能會發現自己違反中國法律。

美國今年夏季逮捕多名在美國大學從事研究的中國科學家，指控他們向移民機關隱瞞解放軍現役軍人身分，其中中國學者唐娟被指簽證詐欺案是最受矚目的案件之一。

根據法院資料，37歲的唐娟掩飾解放軍背景、以不實資料取得美國交換學者J-1簽證，到戴維斯加州大學(UC Davis)展開一年的癌症研究。今年6月面對聯邦調查局(FBI)訊問時，她仍隱瞞現役軍人身分，遭美國檢方以簽證詐欺罪起訴。唐娟遭起訴後藏身中國駐舊金山總領事館近一個月，7月遭FBI逮捕。

華爾街日報早於8月曾報導，美方指控中國外交官協助類似唐娟的研究人員搜集情報，最終促使華府7月下令關閉中國駐休士頓總領事館，同時撤走所有仍留在美國的軍方科學家。

中國逮捕在中國的外國公民早有先例可循，其中包括逮捕加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)及商人斯帕弗(Michael Spavor)，以報復加方應美國要求拘捕華為副董事長孟晚舟。

對於有關報導，美國國務院發言人拒絕回應，只重申「已向美國公民發出警告，他們可能由於商業糾紛，法院下令支付賠償以達成和解，又或政府對刑事和民事案件的調查，都可能因為在問題解決之前，禁止離開中國。」

國務院今年6月對前往中國旅行發出最嚴重的「請勿前往」第四級警示，到9月將旅遊警示調整至次一級的「審慎考慮旅行」；其中包括警示中國政府可能拘留其他國家的公民，以對外國政府討價還價。

司法部國家安全部門負責人戴默斯(John Demers)表示，「中國政府會在沒有法律依據下，拘留美國人，加拿大人及其他國家的人，以作出報復及向他們的政府施加壓力。 」

戴默斯拒絕評論與美國起訴中國科研人員與中國發出威脅的具體細節，但強調「如果中國希望被視為世界主要國家之一，它應尊重法治。並停止劫持人質。」

中國駐華盛頓大使館和中國外交部均未回應有關報導；但北京一直抗議美、加使用「人質外交」一詞，強調只是在執行法律並採取行動，以保護國家安全。

中國 美國公民 簽證

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