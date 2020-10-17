失控！美新冠病例破800萬…戴口罩！未來3個月可救7萬人性命

美國新冠確診病例16日突破800萬，日增超過6萬；圖為在夏威夷國際機場，大批遊客排隊入關。(美聯社)

美國 新冠肺炎總病例16日突破800萬大關，沿岸城市的公衛官員難以控制感染人數，凸顯疫情 可能隨著秋冬腳步接近而回揚；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)因此再度呼籲人們戴上口罩，遏止病毒擴散，並審慎思考是否有必要迴避即將到來的感恩節等社交或家庭集會，因為「今年感恩節將與往年大不同。」

約翰霍普金斯(JHU)大學數據顯示，過去一周美國每日平均新增逾5萬3000例，較前一個月增加逾55%，16日的情況也不例外；JHU數據也顯示，30多州過去一周通報更多新增病例，14州達到平均七日每日新增病例的新高點。

不同以往僅有部分地區病例加劇的情況，此次似乎無一地倖免；東北部自秋季以來相對穩定，太平洋西北部的疫情則有上升趨勢，中西部的疫情仍未停歇；伊利諾州和北卡羅來納州16日都通報每日新增病例的新高。

佛奇警告，以目前的傳染率步入歲末「太高了」；其他專家也表示，這樣會迎接艱困的冬季；佛奇說：「不能以如此高的社區感染基礎進入寒冬。」

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示住院率也增加，15日有七州的住院率創新高，分別是愛阿華、堪薩斯、肯塔基、密蘇里、蒙大拿、奧克拉荷馬和威斯康辛州；16日的檢驗確診率在愛達荷、愛阿華、南達科他和威斯康辛州都超過20%。

聯邦公衛署長亞當斯(Jerome Adams)16日表示，威州目前被視為(疫區)「紅州」，因為確診率「朝錯誤方向前進。」

公衛專家仍呼籲民眾採取戴口罩、維持社交距離等防疫措施，或許還能挽救悲觀局面；華盛頓大學的「衛生指標與評估研究所」(IHME)指出，未來三個月全面戴口罩可能將拯救超過7萬美國人的性命。

隨著天氣變冷，會見親友仍有許多安全的方式；面對將來臨的感恩節，佛奇說，他的子女今年不會親訪，「今年感恩節會與往年不同。」

佛奇表示，我當然也想和孩子過節，但人們參與社交集會必須非常小心，除非能確保完全不會被感染再去。

對於11月3日的投票日，佛奇表示，只要人人戴上口罩，就和買咖啡一樣安全，並透露若個人計畫安排允許，他當天也會親自去投票。