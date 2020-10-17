我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

失控！美新冠病例破800萬…戴口罩！未來3個月可救7萬人性命

編譯陳韻涵／綜合16日電
美國新冠確診病例16日突破800萬，日增超過6萬；圖為在夏威夷國際機場，大批遊客排隊入關。(美聯社)
美國新冠確診病例16日突破800萬，日增超過6萬；圖為在夏威夷國際機場，大批遊客排隊入關。(美聯社)

美國新冠肺炎總病例16日突破800萬大關，沿岸城市的公衛官員難以控制感染人數，凸顯疫情可能隨著秋冬腳步接近而回揚；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)因此再度呼籲人們戴上口罩，遏止病毒擴散，並審慎思考是否有必要迴避即將到來的感恩節等社交或家庭集會，因為「今年感恩節將與往年大不同。」

約翰霍普金斯(JHU)大學數據顯示，過去一周美國每日平均新增逾5萬3000例，較前一個月增加逾55%，16日的情況也不例外；JHU數據也顯示，30多州過去一周通報更多新增病例，14州達到平均七日每日新增病例的新高點。

不同以往僅有部分地區病例加劇的情況，此次似乎無一地倖免；東北部自秋季以來相對穩定，太平洋西北部的疫情則有上升趨勢，中西部的疫情仍未停歇；伊利諾州和北卡羅來納州16日都通報每日新增病例的新高。

佛奇警告，以目前的傳染率步入歲末「太高了」；其他專家也表示，這樣會迎接艱困的冬季；佛奇說：「不能以如此高的社區感染基礎進入寒冬。」

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示住院率也增加，15日有七州的住院率創新高，分別是愛阿華、堪薩斯、肯塔基、密蘇里、蒙大拿、奧克拉荷馬和威斯康辛州；16日的檢驗確診率在愛達荷、愛阿華、南達科他和威斯康辛州都超過20%。

聯邦公衛署長亞當斯(Jerome Adams)16日表示，威州目前被視為(疫區)「紅州」，因為確診率「朝錯誤方向前進。」

公衛專家仍呼籲民眾採取戴口罩、維持社交距離等防疫措施，或許還能挽救悲觀局面；華盛頓大學的「衛生指標與評估研究所」(IHME)指出，未來三個月全面戴口罩可能將拯救超過7萬美國人的性命。

隨著天氣變冷，會見親友仍有許多安全的方式；面對將來臨的感恩節，佛奇說，他的子女今年不會親訪，「今年感恩節會與往年不同。」

佛奇表示，我當然也想和孩子過節，但人們參與社交集會必須非常小心，除非能確保完全不會被感染再去。

對於11月3日的投票日，佛奇表示，只要人人戴上口罩，就和買咖啡一樣安全，並透露若個人計畫安排允許，他當天也會親自去投票。

衛生專家佛奇表示，當前的每日新增病例太多，他不鼓勵人們在萬聖節出門討糖。(美聯社...
衛生專家佛奇表示，當前的每日新增病例太多，他不鼓勵人們在萬聖節出門討糖。(美聯社)

佛奇 美國 疫情

上一則

「他不配當總統」紐約時報：用選票趕川普下台 免得國家萬劫不復

下一則

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

延伸閱讀

新州染疫風險調至中等 室內餐飲人數上限有望再增

新州染疫風險調至中等 室內餐飲人數上限有望再增
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
新賓疫情再飆升 官員籲感恩節避聚會

新賓疫情再飆升 官員籲感恩節避聚會
CDC警告：感恩節家庭聚會 染疫風險高

CDC警告：感恩節家庭聚會 染疫風險高

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診逾804萬 加州破87萬

2020-10-17 04:00
紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25
川普總統染疫後第一場戶外大型造勢競選，12日傍晚在中佛州大城奧蘭多市史丹福國際機場機棚舉行。(路透)

「紐約、加州下地獄」川普佛州拉票 1天發推51次

2020-10-12 21:16
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
紐約郵報爆料，指白登(左)在副總統任內，經兒子杭特(右)介紹認識烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管，且對烏克蘭政府施壓；紐約郵報這篇報導，遭臉書以缺乏證據，限制分享。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

紐郵爆白登與兒「電郵門」 臉書推特限制分享 川普開罵

2020-10-14 23:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民