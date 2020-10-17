川普「翻盤」希望落空…輝瑞最快11月下旬申請使用疫苗

輝瑞藥廠16日表示，最快要到11月第三個星期，才可能申請使用疫苗。圖為今年5月第一位在巴爾的摩接受輝瑞疫苗的試驗者。(美聯社)

總統川普 一直聲稱新冠病毒疫苗 可以在11月3日選舉日之前使用及注射，藉以提振選情，但他的願望恐要落空，因為美國 多家藥廠均表示，疫苗最快也只能在11月下旬使用。

在疫苗研發中處於領先地位的輝瑞藥廠(Pfizer)，執行長伯拉(Albert Bourla)在16日發出公開信表示，公司最快要到11月第三個星期，才可能申請使用疫苗。

另一家生物醫藥企業莫德納(Moderna)的執行長班塞爾(Stephane Bancel) 早在9月30日一場生物技術會議上表明，直到11月25日之前，該公司仍然沒有足夠的安全數據，可向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請授權使用疫苗。

其餘兩種分別由嬌生(Johnson & Johnson)及阿斯特捷利康(AstraZeneca)的疫苗，在進入最後臨床試驗期間，因出現問題已經喊停。

這意味著在11月3日的總統大選前，沒有任何一個疫苗能獲得批准使用，也同樣意味著川普要藉著使用疫苗來提振選情的願望將會落空。

川普在過去半年多次表示，預計將在選舉前就會有疫苗。但他這個說法在10月6日發生了變化，當時白宮接受了FDA發布的指引，藥廠在申請批准使用前，先要展開兩個月的試驗。在改變之後，唯一有希望的就是輝瑞，但也要事事順利。

按照輝瑞研發的疫苗，需要間隔28天注射兩次。輝瑞是在7月27日在美國啟動第三階段臨床試驗，在這天注射第一針後，第二針在8月24日注射，兩個月的試驗期在10月23日完成。

伯拉表示，試驗期完成後，估計要到11月的第三周才可獲批准使用。即使公司可申請緊急使用授權，但仍有多個重要的安全和監督步驟，而公司以安全為第一要務。

與此同時，聯邦衛生與公共服務部高級政策顧問曼戈(Paul Mango)公布未來使用新冠疫苗的計畫，其中會免費提供給安老院的住客，並由兩家全國性的藥局連鎖集團協助。

按照這個志願性計畫，西維斯(CVS)及華格林藥局（Walgreens）集團經訓練的人員，會派送疫苗到療養院、安老院等院舍，並為住客注射。

目前全美共有超過2萬2000家各類別療養院及安老設施。