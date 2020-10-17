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沒戴口罩進加護病房7天 川普盟友、新州前州長：我錯了

編譯林育正／綜合16日電
川普盟友克利斯蒂(右)先前協助川普準備總統候選人辯論，結果感染新冠肺炎，在加護病房住了七天；針對平時不戴口罩，克利斯蒂坦承「我錯了」。 (路透)
川普盟友克利斯蒂(右)先前協助川普準備總統候選人辯論，結果感染新冠肺炎，在加護病房住了七天；針對平時不戴口罩，克利斯蒂坦承「我錯了」。 (路透)

共和黨籍前新澤西州州長、川普盟友克利斯蒂(Chris Christie)先前造訪白宮參加巴瑞特(Amy Coney Barrett)大法官提名活動，並協助川普準備總統候選人辯論，結果感染新冠肺炎，在加護病房住了七天；針對平時不戴口罩，克利斯蒂坦承「我錯了」。

克利斯蒂接受紐約時報訪問並且發表聲明，表示他當初認為白宮是「安全區」結果忽略防疫。現在他也現身說法，呼籲民眾認真看待新冠病毒的威脅，務必戴口罩和保持社交距離。

「當我進去白宮，我以為我安全了，我接受篩檢，其他很多人更每天受檢。」克利斯蒂說，「我錯了，我在巴瑞特提名典禮上沒戴口罩；在與總統和團隊多次準備辯論過程中，我也沒戴口罩，我徹底錯了。我希望我的經驗能讓大眾了解，你應該遵守聯邦疾病防治中心(CDC)準則，在公共場所戴上口罩，不只保護自己也保護他人。」

克利斯蒂為10月2日宣布染疫的川普核心官員和盟友之一，加上他患有氣喘，染病後更是高危險群患者，與川普火速出院塑造「超人」形象不同， 克利斯蒂特別強調，染疫可能引發突如其來的後果，甚至危及生命。

經過血液稀釋、瑞德西韋(remdesivir)與抗體雞尾酒療法，克利斯蒂在10日出院；他說，儘管目前仍感到些許疲累，但已能與他人正常接觸。

他說：「我不知道可能是誰傳染給我的，白宮那天我坐在第三排；他們說第一排的每個人當天都接受篩檢，全都呈陰性，但我不應該就此輕忽。」

康復之後，他也對美國防疫政策發表意見；他的立場較介於中間，雖然反對大規模封城，但也強調必須在做足防疫措施下重啟。

他說：「現在的疫情應對被兩種極端的政治和媒體風向帶著走；一派認為病毒沒什麼，另一派不相信美國大眾的常識，這兩邊都不正確。」

川普盟友克利斯蒂(中)先前造訪白宮參加巴瑞特大法官提名活動結果感染新冠肺炎，針對...
川普盟友克利斯蒂(中)先前造訪白宮參加巴瑞特大法官提名活動結果感染新冠肺炎，針對平時不戴口罩，克利斯蒂坦承「我錯了」。 (Getty Images)

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