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世衛：瑞德西韋對新冠重症者無效 羥氯奎寧等3藥也無助

編譯林梅婕／綜合16日電
世衛16日公布最新研究結果指出，抗病毒藥物瑞德西韋對於治療新冠肺炎的重症患者無效。(歐新社)
世衛16日公布最新研究結果指出，抗病毒藥物瑞德西韋對於治療新冠肺炎的重症患者無效。(歐新社)

世界衛生組織(WHO)16日公布最新研究結果指出，抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)對於治療新冠肺炎的重症患者無效，但遭該藥物生產公司駁斥；此外，WHO還證實不只瑞德西韋，抗虐疾的羥氯奎寧(Hydroxychloroquine)和其他另外兩種藥物皆無效。

WHO研究的採樣範圍相當大，遍及30個國家和1萬1266名成人受測者，其中被分配到使用瑞德西韋的患者共2750人，其他患者則接受另外不同的藥物治療；但先前的研究在篩選藥物的有效性時，WHO的科學家並未將瑞德西韋排除。

英國牛津大學(Oxford University)新冠病毒治療研究團隊首席研究員藍德瑞(Martin Landray)表示：「瑞德西韋對患者能否痊癒不具任何有意義的影響，每次療程卻要價2550元，我們需要更有效且人人能負擔的治療方式。」

開發瑞德西韋的吉利德科學(Gilead Sciences)反駁世衛的說法，並稱WHO的研究與其他單位的臨床實驗結果不一致，該公司表示：「我們擔心這項全球性的公開研究還未接受過嚴格的審查，沒有機會讓專家進行討論」。

內布拉斯加大學醫療中心(University of Nebraska Medical Center)監督管理研究的卡里爾醫師(Andre Kalil)認為，由於患者和醫生都知道他們使用的藥物為合，更容易對實驗結果產生偏見：「設計不當的研究是無法解決真正的問題，無論你的樣本數有多大。」

WHO將各國的藥物試驗結果公布在生物醫學預印本網站MedRxiv，其中指出：「包括瑞德西韋、羥氯奎寧、干擾素(interferon)及抗愛滋病(HIV)藥物洛匹那韋╱利托那韋(lopinavir-ritonavir)，都無法減緩重症住院及使用呼吸器患者的病症，或是降低死亡率。」

然而，先前由國家衛生研究院(NIH)主導的瑞德西韋研究結果顯示，該藥物能有效縮短恢復時程四天至五天的時間；雖然WHO早在夏天就將羥氯奎寧和洛匹那韋認定為無效藥，但該組織這次的研究也同時推翻NIH的研究結果。

世衛組織16日公布最新研究結果指出，抗虐疾的羥氯奎寧對於治療新冠肺炎的重症患者無...
世衛組織16日公布最新研究結果指出，抗虐疾的羥氯奎寧對於治療新冠肺炎的重症患者無效。(路透)

瑞德西韋 WHO 羥氯奎寧

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