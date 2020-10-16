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與前年卡瓦諾大法官相比 巴瑞特聽證會氣氛平順到「無聊」

編譯潘勛／綜合15日電
巴瑞特身為大法官被提名人，碰到民主黨輪番以歐記健保等議題質疑她，僅稍顯不悅，大致上反應控制得宜。(路透)
巴瑞特身為大法官被提名人，碰到民主黨輪番以歐記健保等議題質疑她，僅稍顯不悅，大致上反應控制得宜。(路透)

聯邦最高院大法官被提名人艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)的參院任命聽證會15日結束，與2018年卡瓦諾(Brett Kavanaugh)大法官的遭遇相比，其過程之平順，甚至可用「無聊」來形容；面對總統及自身連任選情嚴峻，共和黨鐵了心要讓巴瑞特過關，也因選情如此，民主黨不想在聽證會上出現失誤而壞了大局，所以兩黨參議員都認為已各取所需。

政治網站「Politico」報導，卡瓦諾當年聽證會上，遭控曾性侵高中女同學，還與參議員爭吵自己青少年時代飲酒成習，為此共和黨參議員葛理漢長期與民主黨爭論不休，相形之下，巴瑞特聽證會則「無好戲可瞧」。

身為被提名人，巴瑞特碰到民主黨輪番以歐記健保等議題質疑她，僅稍顯不悅，但大致上反應控制得宜；巴瑞特要過關必須取得的51張共和黨參議員同意票，她未表現出任何危及自己的事。

距離11月3日投票日不及三周，川普總統及參院多數黨領袖麥康諾不容巴瑞特同意過程出現最輕微的拖延或閃失；任命成功，最高院未來數年乃至數十年，鐵定由保守派占大多數，所以就共和黨來看，巴瑞特已經達陣了。

對民主黨而言，已覺得即將贏回白宮及參院多數黨，他們的策略是有效地把巴瑞特聽證會控制得近似乏味，也做得順暢無礙；當然，民主黨「死咬」巴瑞特及共和黨打算廢除歐記健保，還有她與川普關係密切，也似已達標。

但民主黨可沒給共和黨任何機會大做文章，一如葛理漢2018年的憤慨演講。民主黨對巴瑞特的天主教信仰閃得老遠，讓共和黨原先的預測大失準頭。身兼民主黨副總統候選人的賀錦麗參議員本擅長嚴格訊問，這次也照黨的劇本來走，演講時主打投票權、健保等其他事項，用意在動員選民11月出來投票。

現年48歲的巴瑞特做過法學教授，但非出身長春藤名校，育有七名子女，是保守派夢寐以求的的大法官人選；加上她泰然自若，有備而來，沒半點醜聞；聽證會上面對民主黨的提問，例如墮胎權或歐記健保，甚至最高院會不會介入總統選舉，都進退得宜。共和黨參議員孔寧(John Cornyn，德州)形容，民主黨甚至不想發動攻擊，質疑巴瑞特適不適任最高法大法官的聲譽及資格。

面臨連任苦戰的葛理漢表示，民主黨相信總統及參院選情大好，不願巴瑞特聽證案壞了大局。

巴瑞特 民主黨 共和黨

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