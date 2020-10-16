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川普重整司法 最高法院向右傾 逾半聯邦法官由共和黨任命

編譯盧炯燊／綜合15日電
巴瑞特身為大法官被提名人，碰到民主黨輪番以歐記健保等議題質疑她，僅稍顯不悅，大致上反應控制得宜。(美聯社)
巴瑞特身為大法官被提名人，碰到民主黨輪番以歐記健保等議題質疑她，僅稍顯不悅，大致上反應控制得宜。(美聯社)

川普總統提名的大法官人選艾咪‧巴瑞特，一旦獲得參院通過就任最高法院大法官，最高法院將進一步向右傾，將使川普與共和黨任命聯邦法官的權力繼續擴大，將影響美國數十年。

自川普上台以來持續重整聯邦司法系統，現在一半以上的聯邦法官都是由共和黨任命，較他上任時僅占42%大幅上升。

雖然大多數總統都是透過憲法來影響法院，但川普四年來，快速重整司法機構來加強影響力，其中最重要的推手就是參院多數黨領袖麥康諾。前總統歐巴馬卸任時，大量聯邦法院法官職位出現空缺，川普即與麥康諾優先任命保守派填補，迄今任命了157名聯邦地區法院法官。

但對於歐巴馬，作為參院多數黨領袖的麥康諾則拒絕配合。布魯金斯學院一項分析指出，歐巴馬在總統任期的最後兩年僅能填補18個聯邦地區法官職位，遠遠低於川普所任命的數字。

全國677個地區法院法官構成聯邦司法系統的主要部分，他們負責審理每個州、哥倫比亞特區及美國領土的民事及刑事案件。

自川普上任以來，參院已向聯邦上訴法院確認了53名法官，填補了所有空缺；此外，13個巡迴上訴法庭法官，他任命了三個，使得共有七個巡迴上訴庭法官是由共和黨任命。

其中12個聯邦巡迴上訴法院的職能，是在全國不同地區聆訊對地方法院判決的挑戰，這也是由最高法院審理前的最後一個司法站；其餘一個聯邦巡迴上訴法院則擁有全國管轄權，負責審理有關專利等特殊案件。

數據顯示，川普任命的法官，約24%為女性，15%為非白人，這兩個數字均低於歐巴馬的司法任命。

華爾街日報分析指出，如果川普連任四年，共和黨又繼續控制參院，共和黨在司法機構的影響力肯定會擴大；若白登獲勝，並由民主黨控制參院，則有機會使司法機構恢復平衡。

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