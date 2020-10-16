巴瑞特任命案 共和黨只花一個月 可能就過關！

聯邦最高院大法官被提名人巴瑞特在參院任命聽證會時，場外的抗議者打扮成美劇「使女的故事」中的模樣，劇中談及女性被迫懷孕的情節，含意深刻。(路透)

總統大選只剩半個月，川普 總統提名巴瑞特 出任大法官 的人事案可望在選前通過；據華盛頓郵報報導，共和黨將以極快速度讓巴瑞特度過任命聽證會，共和黨參議院領袖麥康諾打算在26日或27日舉行投票，表決是否同意巴瑞特出任大法官。

自由派的最高法院大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)上月18日逝世，川普上月26日提名巴瑞特(Amy Coney Barrett)，參議院隨即安排在本月12日到15日舉行任命聽證會，若26日順利完成投票，則這項任命案只花了1個月就通過；這也是川普任內提名的第三位大法官，將徹底改變最高法院生態，讓保守派占上風。

參議院司法委員會15日完成對巴瑞特的聽證會，最後一場聽證會為證人作證，討論巴瑞特是否適合出任大法官，司委會主席葛理漢(Lindsey Graham)會後表示，委員會將在22日下午1時邀請議員投票表決是否支持提名巴瑞特，再把提案送進院會。

民主黨反對在選舉前提名新的大法官，並以巴瑞特過去批判墮胎權與歐記健保等紀錄，質疑選前任命可能推翻美國在墮胎權、同性婚姻和平價醫療制度的成就。

共和黨內也有兩名參議員反對選前決定大法官人選，緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)和阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)均持反對態度。

不過，共和黨在參院握有53席優勢，就算兩人跑票，仍大於民主黨的47票，可力保巴瑞特順利出任大法官。

川普趕在選前提名保守派支持的巴瑞特出任大法官，還希望敲定紓困方案，面對民主黨的反對，川普兩度指示米努勤加碼預算爭取支持，但麥康諾(Mitch McConnell)不同意。

川普15日指示財政部長米努勤(Steve Mnuchin)持續和民主黨協商新冠紓困方案，收刺激經濟成長、吸引選票的效果；但共和黨參院無意配合，共和黨參院領袖麥康諾15日表示，不處理預算規模1.8兆美元以上紓困方案，麥康諾已安排在月底前表決通過巴瑞特的任命案。

聯邦眾院日前在民主黨強力支持下通過2.2兆美元的紓困方案，川普指示米努勤提出1.8兆美元的版本應對，15日又說可以再加碼。

川普15日接受福斯商業電視台訪問時說，選前仍有機會通過紓困方案，且要求米努勤積極和眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)協商；米努勤接受財金新聞台CNBC訪問時說，考慮接受民主黨所提出的全國病毒檢測與追蹤計畫。

麥康諾卻說，不會將1.8兆美元以上的法案端進院會，他和共和黨議員認為，「目標明確的50億美元」是最可行的方式。