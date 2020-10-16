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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

川普：若有新冠肺炎疫苗 不強制民眾注射

編譯林育正／綜合15日電

川普總統15日表示，屆時研發出新冠肺炎疫苗，將不強制民眾注射；從病情中康復的他在造勢場合；他也調侃防疫小組要員佛奇(Anthony Fauci)為「民主黨人」和「葛謨(Andrew Cuomo，民主黨籍紐約州長)之友」，抨擊他反覆不定的口罩政策；不過美聯社民調顯示，65%民眾認為川普並未認真應對新冠疫情。 

川普接受福斯財經新聞網(Fox Business Network)節目「瓦尼與好夥伴」(Varney & Co.)主持人瓦尼(Stuart Varney)訪問，他說：「我不會強制民眾注射疫苗，因為我認為，大眾對疫情都有自己不同的看法。」

談到疫情，川普也針對醫學界認定他免疫時間長短不一大吐苦水。他說：「我現在有免疫力了，但我從四個月到終生免疫的說法都聽過。這還真有意思，別人康復他們說終生，換我康復就只有四個月，一定要把我講得很難聽就對了。」

不過其實目前醫學界對於新冠病毒免疫，尚未得出結論。日前在內華達州，就有一名男子二度染疫；荷蘭也有一名老婦人二度染病過世。

川普接受高規格醫療後在總統大選倒數之際，立刻重回造勢場合。瓦尼問他是否每天接受篩檢，他說：「不是每天，但我接受篩檢頻率很高。」

15日前往北卡羅來納州格林維爾(Greenville)造勢，川普在支持者面前，也將砲火瞄準防疫小組重要官員、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)。

川普說：「他一下說不用戴口罩，不要戴是嗎？所以我們就不戴，結果他又說要戴，這不是很衝突嗎？但他是個好人，所以我把他留在身邊，沒錯吧？但大家都知道他是民主黨的，他還是紐約州長葛謨的好友。不過葛謨是最差的州長。」

近來美國疫情又轉趨嚴重，即將迎接總統大選，美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心(AP-NORC)民調顯示，65%民眾認為川普並未認真應對疫情，認同他處理疫情的民眾僅26%。此外有54%民眾不認同白宮對川普染疫的處理方式。

川普 疫情 紐約州

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